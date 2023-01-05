乘聯會料今年汽車零售零增長

去年全年零售2070萬輛

隨着疫情管控基本結束，車市實現期盼已久的暴增。初步統計12月乘用車市場零售242.5萬輛，按年增長15%，按月增長47%。批發227.3萬輛，按年降4%，按月增12%。但乘聯會表示，2023年車購稅恢復10%是超預期的政策調整，對2023年的車市帶來年底的增長壓力，因此該會預計2023年國內乘用車零售是零增長。

乘聯會表示，隨着年底購置稅補貼和新能源補貼政策到期前會促進提前購買，在11月受壓抑的需求在12月中下旬得到釋放。「新十條」對市場和消費心態都是促進作用。但由於2022年10月至11月的疫情管控帶來的車市劇烈下滑，因此總體的2022年第四季銷量不算太高。

2023年第一季預計零售458萬輛，按年下降7%。車購稅減半政策對12月中旬後車市回暖、對填補10月至11月零售損失的貢獻巨大，減少了疫情帶來的損失。因此對2023年來說，12月的車購稅政策退出並沒有帶來太大的2022年基數零售增量，不會導致2023年的車市出現年底按年暴跌。

美東先舊後新配股集7.8億

另外，彭博引述IFR報道指，美東汽車（1268）啟動先舊後新配股，以籌集約1億美元（約7.8億港元）。是次配售價約介乎15至15.6元，但是報道未披露配售股數。在此之前美東曾於2022年1月，以每股34.63元配售2250萬股集資近7.71億元。美東汽車昨日收報17.14元，跌0.12%。