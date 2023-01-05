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擴張過急 Salesforce裁員8000 CEO稱承擔責任 股價升逾2%

【明報專訊】經濟前景轉弱之際，美國科技企業的裁員潮持續。道指成分股、美國人力資源軟件開發商Salesforce（美：CRM）昨公布裁員一成，相當於8000人，大部分職位裁減將在未來數周進行，並將減少部分辦公室空間，以削減在新冠疫情期間為推動增長而帶來的經營成本。Salesforce行政總裁貝尼奧夫（Marc Benioff ）向員工致函稱，疫情期間僱用了太多人手，「我為此承擔責任」。他表示，經營環境仍充滿挑戰，很多客戶對支出採取更審慎的態度。受裁員消息刺激，Salesforce股價早段升逾2%，去年股價大跌44%。

美國製造業活動繼續收縮。美國12月ISM製造業指數跌至48.4，略低於預期，是連續第二個月跌穿50榮枯線，並且是2020年5月新冠疫情高峰期以來的最大跌幅。不過美國勞工部的職位空缺及勞動力流動調查（JOLTS）顯示，就業市場仍然強勁。美國11月職位空缺略降至1045.8萬個，總數略高於預期。美股三大指數午夜前窄幅上落。市場憂慮市場需求轉弱，國際油價午夜前跌4%。

JOLTS顯示美就業市場仍強勁

根據Salesforce提供的數據，截至去年10月底，該公司在全球聘用近8萬名員工，相比疫情爆發前的2020年1月底，該公司僅僱有4.9萬名員工。Salesforce在疫情頭兩年積極招聘，由於商業客戶轉向遙距辦公，對Salesforce的軟件產品需求增加。該公司在疫情期間還收購了企業通訊平台Slack Technologies。

根據Salesforce向美國證交會（SEC）提交的重組計劃，該公司準備在2024財年結束（2024年1月底）前，完成人力架構重組，並在2026財年結束（2026年1月底）前，退出部分辦公室。 該公司預計，重組計劃將產生介乎14億至21億美元的開支，當中10億美元將在當前季度支付。

該公司近期面對維權投資者為提高利潤率不斷施壓，而該公司預計，本季的收入增長將會是2004年上市以來最慢，令其面臨削減開支的壓力。近期Twitter、Meta（美：META）、亞馬遜（美：AMZN）等科技巨企已宣布裁員。

格林斯潘：衰退是最可能結果

經濟前景轉弱之際，投資者在周二的2023年首個交易日大舉買入美國國債，押注美聯儲將放慢加息步伐。美國10年期國債孳息率周二跌近14個基點（1厘等如100基點），跌至3.74厘，為2001年以來新年首個交易日的最大跌幅。在2001年的首個交易日，市場押注聯儲局時任主席格林斯潘（Alan Greenspan）將減息救市，美國10年期國債孳息率當天跌近20個基點。美國10年期國債孳息率昨午夜前在3.7厘徘徊。

格林斯潘周二表示， 雖然近期通脹增長放緩，但這不足以令聯儲局逆轉政策，從而避免至少是溫和程度的衰退。他警告，隨着聯儲局收緊政策遏抑通脹，美國陷入衰退是「最可能出現的結果」（most likely outcome）。

格林斯潘表示，工資增長及職位增長仍需進一步放緩，以確保通脹不是短暫回落。他又警告太快減息的風險是通脹可能再次攀升，恐損害美聯儲的公信力。

日央行再進行計劃外買債

日本新年後昨天復市，日本央行連續第4個交易日進行計劃外的買債操作。日本央行上月決定將10年期國債孳息率上限提高至0.5厘，令市場揣測超級寬鬆政策可能面臨調整，引發日本國債拋售潮，令日本債市與歐美債市的強勢開局相比，呈強烈反差。

（綜合報道）

[國際金融]