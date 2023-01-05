蘋果削單累股價 市值失守2萬億美元

【明報專訊】《日經亞洲》引述內地供應鏈消息稱，在截至去年12月底的季度，蘋果公司（美：AAPL）已通知要降低幾乎所有產品線的訂單，這部分由於需求較為疲軟。據報，蘋果春季削減了AirPods、Apple Watch及MacBook的訂單，這加劇了投資者對全球經濟放緩及通脹高企可能會損害蘋果產品需求的擔憂。此外，內地疫情亦導致部分生產受到影響。一家同時為蘋果和三星電子（韓：005930）供貨的供應商表示，目前供應鏈情况非常混亂。
受消費者需求轉弱及生產問題的影響，蘋果股價周二跌3.7%，市值跌穿2萬億美元大關，是去年5月以來首次，較2022年初的3萬億美元峰值大跌。蘋果股價昨開市升近2%，然後升幅收窄。
Exane BNP Paribas分析師Jerome Ramel將蘋果股票評級，由「跑贏大市」下調至「中性」，並將其目標價由180美元下調至140美元。Ramel將2023財年的iPhone出貨量目標，由2.45億部下調至2.24億部，以反映供應鏈問題及消費者對高端手機支出減少。根據 Refinitiv的數據，分析師平均預計蘋果在截至12月的季度收入下降1%，這將會是蘋果在截至2019年3月的季度以來，首次季度收入下滑。