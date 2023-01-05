輝達伙鴻海產智能汽車中央電腦

根據雙方協議，鴻海將致力提升其製造電動車的能力，並降低成本，而輝達則爭取提升其零部件產量。

兩家公司近期致力發展電動車業務。長期為車載資訊娛樂系統提供硬件的輝達，正致力發展支援複雜駕駛輔助系統的軟件和晶片。鴻海則在6個月前開始，在台灣興建電動車電池廠。去年11月，鴻海與沙特阿拉伯主權財富基金PIF成立合資企業，生產電動汽車。鴻海11月亦透露，將向美國電動農夫車供應商Lordstown Motors投資1.7億美元，而兩家公司計劃共同開發一款電動車。

女股神斥資1.5億增持Tesla

受市場潛在需求轉弱等因素困擾，Tesla（美：TSLA）去年股價暴跌65%，但無礙「科技股女股神」Cathie Wood繼續增持Tesla。Tesla周二因第四季交付量遜於預期而股價大跌12%之際，Cathie Wood旗下Ark Investment購入逾17.6萬股Tesla，以周二收市價108.1美元計算，動用逾1900萬美元（約1.48億港元）的資金。自去年中以來，Ark購入逾65.2萬股Tesla，其間Tesla股價挫逾三成。

（綜合報道）

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