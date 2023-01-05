moneymonday
指數/外匯
明報APP
主頁
報章內容
財經 即時財經新聞 新股 港股數據庫 AH股差價 轉強轉弱股 沽空偏離度 成交急增表
地產 即時地產新聞 睇樓手冊 海外置業錦囊
專家觀點
個人理財 活在灣區 基金特區 退休綢繆 理財信箱 幫你格價 強積金
營商智慧 企業天地 創科新經濟 行銷新意思 企業營商 數碼營銷 卓越財經大獎

報章內容

輝達伙鴻海產智能汽車中央電腦

【明報專訊】繪圖晶片龍頭輝達（Nvidia）（美：NVDA）與作為蘋果代工商而聞名的鴻海精密（台：2317）宣布在電動車領域合作，生產基於輝達Drive Orin晶片的電子控制器（ECU），即智能汽車的中央電腦。鴻海生產的電動車除了會採用這款ECU，還會採用輝達的傳感器，以實現高度自動化駕駛。鴻海表示，這款ECU將服務全球汽車市場。

根據雙方協議，鴻海將致力提升其製造電動車的能力，並降低成本，而輝達則爭取提升其零部件產量。

兩家公司近期致力發展電動車業務。長期為車載資訊娛樂系統提供硬件的輝達，正致力發展支援複雜駕駛輔助系統的軟件和晶片。鴻海則在6個月前開始，在台灣興建電動車電池廠。去年11月，鴻海與沙特阿拉伯主權財富基金PIF成立合資企業，生產電動汽車。鴻海11月亦透露，將向美國電動農夫車供應商Lordstown Motors投資1.7億美元，而兩家公司計劃共同開發一款電動車。

女股神斥資1.5億增持Tesla

受市場潛在需求轉弱等因素困擾，Tesla（美：TSLA）去年股價暴跌65%，但無礙「科技股女股神」Cathie Wood繼續增持Tesla。Tesla周二因第四季交付量遜於預期而股價大跌12%之際，Cathie Wood旗下Ark Investment購入逾17.6萬股Tesla，以周二收市價108.1美元計算，動用逾1900萬美元（約1.48億港元）的資金。自去年中以來，Ark購入逾65.2萬股Tesla，其間Tesla股價挫逾三成。

（綜合報道）

[國際金融]