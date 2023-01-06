恒指四連升 突破21000點關 分析：農曆新年前有力衝至22000

明報記者 蕭嘉聰

國指昨日收市升106點或1.51%，報7172點；恒生科技指數收報4494點，升1.51%，同樣創下近半年新高。今輪升市有成交配合，昨日大市成交金額1741億元，較上日增加16.4%，是去年12月9日以來最多；北水亦繼續掃港股，昨日錄得32.98億元淨流入，累計連續第9日流入。北水主力追入快手（1024），全日錄7.9億元淨買入；中移動（0941）及港交所 （0388） 分別錄6.4億及4.4億元淨流入，北水亦趁騰訊 （0700）炒起獲利離場，昨錄得7億元淨流出。

北水獲利 7億淨流出騰訊

A股表現同樣強勢，上證綜合指數昨收報3155點，升31點或1.01%，創1個月以來最大單日升幅，並連升4個交易日；深證成分指數報11,332點，升236點或2.13%。外資更積極買入A股，滬深港通昨日淨流入高達127.5億元人民幣，較上個交易日大增5.9倍，創1個半月以來新高。

外資積極買A股 滬深港通淨流入增6倍

宏高證券投資經理梁杰文表示，基本面來看內地疫情有望受控，市場可憧憬整體經濟發展，再加上成交量配合、外資加快買入A股、北水淨流入趨增，即使4日大升逾千點亦不算誇張，科網股、濠賭股甚至傳統經濟股亦有追捧，反映市場信心已恢復。他相信，未來港股將呈「大漲小回」格局，相信農曆新年或今個月底，恒指可望高見22,000點水平。

波羅的海指數四連跌 航運股逆市挫

個股方面，波羅的海乾散貨指數連跌4日，航運股受壓，太平洋航運（2343）收市跌6.2%至2.43元；中遠海能（1138）跌4.5%；東方海外（0316）及中遠海控（1919）亦分別瀉3.6%及1.1%。

香港政府昨午後公布通關細節，通關概念股個別發展。友邦（1299）及個別零售、濠賭股盤中見一年新高後回落，友邦收市倒跌2.5%至89.1元；莎莎（0178）收市跌3%至1.92元；銀娛（0027）及金沙中國（1928）分別跌2.5%及0.9%。