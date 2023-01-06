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資金異動 盈富流入流出破紀錄

【明報專訊】港股連升4個交易日，盈富基金（2800）及恒生國指（2828）兩隻交易所買賣基金（ETF）資金流向有異動，盈富基金於2022年最後一個交易日、即12月30日（上周五）單日淨流入近49億元破紀錄新高後（見圖），本周三（4日）即錄逾53億元資金淨流出，為上市以來最大單日走資額；恒生國指ETF亦同於去年12月30日獲資金大舉流入後，周三急走資逾48億元，是去年3月以來單日最高。

國指ETF北水持倉比重減

恒指昨收市企穩21,000點以上，盈富基金收市升1.2%至21.18元；恒生國指ETF升1.5%至72.6元。另據聯交所的港股通持股紀錄變化，北水過去4日亦流出恒生國指ETF，由去年12月30日持股比重約發行規模1.66%減至今年1月4日的0.51%，其間減持1.15個百分點或約462萬股；盈富基金的倉位變化不大，由去年12月30日佔發行規模0.57%減至今年1月4日的0.55%。

資金大舉流入流出港股指數ETF似有啟示，宏高證券投資經理梁杰文指出，可再觀望一兩日資金流走勢，現階段相信整體市况仍是向好。至於是否代表海外基金先通過ETF建倉港股，再拆倉轉投個別股份，他認為市况明朗下，外資亦有機會需增加中資股比重，不過其買股有多種策略，不能一概而論。