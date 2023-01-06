海通：港股今年望錄高個位數回報

【明報專訊】海通國際認為，中國推出一系列支持經濟增長措施，加上展望俄烏戰爭緩解、聯儲局加息幅度放緩及內地重新開放等利好因素，對今年中國股市謹慎樂觀。該行資產管理業務主管及董事總經理王勝祖表示，港股已連續3年跑輸其他主要市場，處於「超跌」狀態，加上估值低於美股及A股，雖然基本面未有明顯好轉，但預期今年將會錄得高個位數回報。不過，他提到，市場預期美國經濟可能於年內衰退，由於美股估值高及企業盈利下調，美股或仍有一輪跌浪，可能對市場構成壓力。
海通國際私人財富管理投資總監及董事總經理陳彥甫表示，該行偏好消費、能源、醫藥及房地產板塊。他認為，內房企業仍有信用風險，今年首3季更是債券到期高峰。即使內地政府出台政策支持，增加融資渠道，僅讓資產質素比較好、經營比較健全房企能夠渡過難關，未來行業或萎縮和重組。不過，在內房行業中，仍看好個別國企、有央企背景或優質民企，他指出，由於這類股票估值低，市盈率僅一兩倍，市場憧憬行業向好，股價仍有上行空間，惟短期可能出現股權融資風險。
至於中國互聯網行業，陳彥甫指目前監管未見進一步收緊，加上早前新遊戲版號獲批，中美會計審查亦達協議，相關壓力減少。由於大多數內地科網企業與消費相關，預期中國重新開放後，可帶動行業盈利增長，估值有望收復。