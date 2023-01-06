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3險企今年擬聘逾萬人迎內地客 陳健波：通關首兩月適應期 下半年料見明顯增長

【明報專訊】政府昨日公布，將於周日（8日）起實施與內地首階段通關，內地訪客來港保險有望冰封3年後復蘇，多間保險公司均表示將增聘前線理財顧問配合業務增長，其中友邦（1299）、宏利（0945）和保誠（2378）今年合共擬聘逾萬人。業界指首階段通關設有限額，部分來自內地的保險代理疫情期間離港未有續牌，預期內地訪客業務會循序漸進恢復，至下半年會有明顯增長。

明報記者 歐陽偉昉

爆發疫前的2019年，以內地訪客為主的非本地居民業務，佔本港個人壽險年化新做保費36.4%，2020年2月通關受阻後，該部分業務幾乎停頓。通關在即，業界普遍預期不會爆發式恢復，保險界立法會議員陳健波表示，內地人來港需申請簽注，預期通關初期配額不多，而香港北上內地亦有限額，預期投保客不會是首批來港。

過去不少主力向內地客銷售的保險代理本身亦是來自內地，陳健波指他們部分在疫情期間離港，牌照到期後沒有續期，須再考牌和重新註冊，因此補充這方面人手需時。他預期通關首兩個月會是業界適應期，至今年下半年內地訪客業務則會有較明顯增長。

保聯稱有足夠人手應付內地客

香港保險業聯會表示，香港保險代理人數在疫情前後維持約12萬人，相信有足夠人手處理內地客需求，業界一直為通關作好準備。保聯又指出，最近市場調查顯示，內地居民對危疾和醫療保障產品最感興趣。

保誠首席市場拓展及保險伙伴營銷總監吳詩雅表示，因應內地居民來港人數會設限額，預期內地訪客業務將循序漸進恢復，雖未知何時會回復疫前水平，但對此審慎樂觀。她透露該行已針對內地訪客業務，檢視人手配置和業務流程，今年計劃聘請2000名理財顧問，並增聘後勤人手。

友邦：增宣傳推廣吸訪港旅客

友邦香港及澳門首席執行官馮偉昌表示，該行今年目標招募5000個財務顧問。通關後北上南下的人流會逐步復常，相信會為香港保險業發展帶來强大動力，帶動該行業務和業界發展。該行將於訪港旅客人流高的地點部署大型廣告宣傳，並在本地策劃多元化客戶推廣和體驗活動。

宏利擬招募具大灣區人脈專才

宏利香港及澳門首席業務總監陳鴻展表示，今年目標增聘逾3000名代理，正招募具大灣區人脈的專才與非本地畢業生，因他們更了解內地客戶需求和喜好。他指疫情期間已為拓展內地訪港市場作好準備，包括成立相關行政委員會推動業務發展。