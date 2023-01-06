moneymonday
指數/外匯
明報APP
主頁
報章內容
財經 即時財經新聞 新股 港股數據庫 AH股差價 轉強轉弱股 沽空偏離度 成交急增表
地產 即時地產新聞 睇樓手冊 海外置業錦囊
專家觀點
個人理財 活在灣區 基金特區 退休綢繆 理財信箱 幫你格價 強積金
營商智慧 企業天地 創科新經濟 行銷新意思 企業營商 數碼營銷 卓越財經大獎

報章內容

去年股債雙殺 強積金蝕近16%

標籤：經濟

【明報專訊】去年股債雙殺拖累強積金表現，基金研究機構理柏公布，去年香港強積金整體錄得15.67%負回報（見圖），為2008年金融海嘯蝕26.02%以來最差表現，以截至9月底強積金總淨資產值9649.78億元，以及計劃成員總數457.3萬人計算，去年人均虧損3.31萬元。單計12月，強積金整體沒有賺蝕，不過基金類別表現分化，港股基金年底走勢轉強，12月賺6.25%為表現最佳資產類別，而美股基金則蝕6.19%。

2008年金融海嘯以來最差

去年除了以購買短債和存款為主的港元貨幣市場基金錄0.27%正回報外，其餘所有資產類別基金全數虧損，保本基金亦蝕7.49%。股市基金普遍蝕逾10%，撇除只有1隻基金的南韓股票基金虧損24.3%外，表現最差的基金類別為大中華基金全年蝕24.3%，其次為美國股票基金蝕24.17%，香港股票基金則蝕16.67%。

債券方面，環球債券基金蝕14.67%，港元債券基金則蝕9.33%。就個別基金而言，全年表現最佳為交通銀行強積金保守基金，全年賺1.42%，最差為萬全強積金的美國股票基金，蝕36.96%。

踏入12月，內地加快放寬防疫限制，帶動港股進一步反彈，除港股基金外，中國股票和大中華股票基金亦升逾4%。外圍經濟前景受加息拖累，歐股和環球股票跌1.29%和2.4%。個別基金而言，12月表現最佳為宏利的安聯香港基金賺7.7%，表現最差為宏利的北美股票基金，蝕7.39%。