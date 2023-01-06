內地財新服務業PMI升幅勝預期

期內，就業指數略見回升。有部分企業反映員工因疫情而離職，還有部分企業因效益不佳而減少開工，令積壓業務量指數升至2022年6月以來新高，連續第5個月位於臨界點以上。月內，原料、勞動力及能源成本推升成本壓力，企業繼續上調銷售價格，但升幅有限。出廠價格指數則跌至近4個月以來的低位，仍處於擴張區間。

報告指出，防疫政策優化讓服務業市場信心回升，服務業經營預期指數反彈至2021年8月以來的高位。企業普遍預期，疫情好轉和防控措施放寬，將會支撐銷售和經營活動回升。投資增加和政策扶持亦被認為是可能驅動增長的因素。

財新智庫高級經濟學家王喆表示，內地政府明確未來將復蘇和擴大消費放在優先位置，這不但改善社會心理預期、提振發展信心，也需要各項政策協調配合，穩固就業基本盤，切實提高居民可支配收入。