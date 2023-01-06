網購「退貨難」增 市監局行政指導10免稅企業

市監局網監司負責人表示，免稅企業擬定格式條款時，應當堅持公平原則，不得含有免除經營者自身責任、加重消費者責任、排除消費者權利等不公平不合理的內容。

市監局指出，免稅品網購「退貨難」、「退款難」等問題的消費者訴求增加，部分免稅企業展開網上銷售時格式條款不公平、信息披露不充分、售後服務不完善，容易誤導消費者，有損消費者合法權益，不利於免稅行業健康發展。網監司負責人續稱，免稅企業展開網上銷售時要嚴格遵守《電子商務法》、《網絡交易監督管理辦法》等規定，落實信息公示義務、完善平台規則協議及切實保障消費者權益。

總局執法稽查局負責人表示，免稅企業向境內消費者銷售已進口的商品，應當遵守《消費者權益保護法》。企業需嚴格履行網購7日無理由退貨義務，不得擅自擴大不適用無理由退貨的商品範圍；全面履行質量擔保責任；完善商品信息披露，清晰區分免稅品和非免稅品類別、標價；落實消費維權主體責任，暢通拓寬售後渠道。

中國中免昨升6.3%，報243.2元，創H股來港上市以來新高。