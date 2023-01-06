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亞馬遜裁員1.8萬 超內部估計八成 主要削零售人力資源職位 股價早段跌1%

【明報專訊】美國科技企業裁員潮加劇，電商巨頭亞馬遜（美：AMZN）行政總裁賈西（Andy Jassy）確認，計劃裁員逾1.8萬人，較亞馬遜內部人士此前估計可能裁員1萬人高出八成，是美國科技企業過去一年規模最大的裁員。裁減的人手相當於亞馬遜30萬企業員工（corporate workforce）的6%；若計算散工在內的全球150萬員工，裁員規模為1%。今次裁員將在數周內完成，裁減的職位主要來自零售業務，包括核心電商業務的員工，以及人力資源部門，這與亞馬遜此前將基本工資上限提高1倍以爭奪人才的做法大相逕庭。亞馬遜股價早段跌1%。

鑑於美聯儲公布12月的會議紀錄警告，不要低估當局遏抑通脹的決心，預示加息仍會持續，美股三大指數早段下滑。

賈西此前領導的人力評估，已在聖誕節假期前開始裁員，主要影響Alexa語音助手及Kindle電子書部門，如今將開刀的對象擴大至零售團隊。由於消費者在通脹高企之際減少開支，加上供應鏈的問題令物流成本上漲，以致電商業務表現較弱，並嚴重影響亞馬遜的盈利能力。不包括雲計算業務，亞馬遜去年第三季營業虧損接近29億美元。過去12個月，其股價跌近50%。

物流網絡疫下曾擴大1倍

亞馬遜電商業務、食品雜貨及雲計算服務在新冠疫情期間曾急劇擴張，為應付網購需求，亞馬遜將其物流網絡擴大1倍。不過賈西在公開信表示，鑑於經濟不確定性及過去幾年人手激增，令今次評估更困難。他表示，亞馬遜以往多次度過經濟困難時刻，未來仍會這樣，這些變化將有助亞馬遜以更優越成本結構，實現長遠目標。

在裁員消息前，亞馬遜與道明證券牽頭的貸款方，達成價值80億美元（約624億港元）的無抵押貸款協議。亞馬遜表示，宏觀經濟環境的不確定性，促使亞馬遜以不同的融資方案來支持資本支出、貸款償還等。

彭博社指出，美國科技行業正以接近新冠疫情爆發初期的速度裁員。經歷2020年初疫情早期裁員潮後，科技企業受惠於電商業務及遙距工作蓬勃發展，曾大舉增聘人手，如今又隨着經濟前景轉弱而大幅裁員。根據人力資源機構Challenger, Gray & Christmas Inc數據，美國科技企業去年11月宣布裁員52,771人，是2000年有數據以來最高。美國科技企業12月裁員回落至16,193人，而全年裁員達97,171人，按年增649%。

美「小非農」職位上月增長超預期

雖然科技行業持續裁員，但美國就業市場整體穩健。俗稱「小非農」的美國ADP私人企業就業職位在12月增長23.5萬個，遠高於預期的15萬個。大部分新增職位來自服務業，達到21.3萬個，其中休旅行業佔12.3萬個。ADP首席經濟學家Nela Richardson表示，美國就業市場仍然強勁，但各行業的招聘情况各異，在2022年上半年積極招聘的行業，近期放慢招聘速度，部分甚至開始裁員。貿易、運輸、公用事業、採礦及金融行業在12月的就業人數減少。

（綜合報道）

[國際金融]