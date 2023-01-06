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歐盟裁定Meta個性化廣告違規 罰32億

【明報專訊】歐盟一個私隱監管機構裁定，Meta（美：META）利用服務條款，要求用戶註冊facebook及Instagram帳戶時，必須同意接受Meta投放的個性化廣告，違反歐盟的數據法，向其判罰3.9億歐元（約32億港元）。這是歐盟迄今為止對數碼廣告行業的最大打擊之一。Meta計劃提出上訴，而訴訟可能耗時數年。若Meta敗訴，可能要允許用戶選擇不接受個性化廣告，這將損害Meta的核心業務。Meta股價早段跌近2%。

晨星：Meta廣告價或跌10%至20%

愛爾蘭數據保護委員會（Data Protection Commission, DPC）周三宣布這項裁決，並給予Meta 3個月時間改變經營模式。該公司將不得依賴與用戶訂定的服務條款，作為其利用用戶數據投放個性化廣告的理據。不過Meta仍可在上訴期間，尋求暫停執行相關決定。

歐盟的《通用數據保護條例》（General Data Protection Regulation, GDPR）於2018年實施，規定數碼媒體使用用戶數據前，須獲用戶明確同意，否則禁止基於個人數據在歐盟投放個性化廣告。Meta其後更新用戶條款，指用戶若接受其服務，就是同意將個人數據用於個性化廣告。愛爾蘭數據保護委員會已駁回這種做法。由於Meta歐洲總部位於都柏林，因此由愛爾蘭監管機構向Meta頒布裁決。晨星研究服務指出，若有相當多的用戶選擇退出由個人數據支持的廣告，Meta的廣告價格在最壞情况下，可能會跌10%至20%，而公司估值可能跌12%至25%。

（綜合報道）

[國際金融]