阿布扎比銀行棄購 渣打仍升4% 分析：潛在併購喚起注意 反映現估值吸引

明報記者 歐陽偉昉

截至晚上10時，渣打倫敦股價下跌1.3%，折合報64.83港元，較港股昨日收市高0.82%，以港股收市價計，市帳率0.55倍。彭博社周四報道，中東最大銀行第一阿布扎比銀行，曾對全面收購渣打進行6個多月全面評估，或考慮收購部分業務。該行周四發出的公告確認，此前曾就可能要約收購渣打進行最初步階段的評估，但現時已停止，除非出現第三方提出收購渣打的確實意圖等情况，否則6個月內將不能向渣打提出收購要約。

富瑞予渣打「買入」評級

過去渣打不乏收購傳聞（見另文），投行富瑞發表報告，指第一阿布扎比銀行確實曾考慮收購，顯示渣打近期價值附上「被併購的認沽期權（M&A put） 」，反映渣打現時估值吸引，收購渣打亦可為其他銀行增加影響力。是次收購未成事，令市場喚起渣打是潛在收購的注意，給予渣打「買入」評級。

截至去年9月底首三季度，亞洲、非洲及中東地區合共佔渣打稅前溢利約87%。

收購須多國通過 摩通：門檻相當高

不過，渣打作為全球系統重要性銀行（G-SIB），收購通過各國金融監管機構有不少難度，彭博引述消息人士稱，因應收購的複雜性，任何方案都存在明顯障礙。摩根大通報告認為，雖然估值吸引，但考慮需要不少監管機構批准，成功門檻相當高，基本預期收購不太可能發生。

另外收購阻礙或會來自渣打的股東，目前新加坡主權投資基金淡馬錫為渣打大股東，持股16.38%，彭博分析，隨着海灣國家與新加坡在金融服務競爭愈趨激烈，阿聯酋已是亞洲富裕階層的主要金融中心之一，由阿聯酋主要金融集團收購渣打，或會增加新加坡對業務競爭的憂慮。