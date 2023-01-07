moneymonday
指數/外匯
明報APP
主頁
報章內容
財經 即時財經新聞 新股 港股數據庫 AH股差價 轉強轉弱股 沽空偏離度 成交急增表
地產 即時地產新聞 睇樓手冊 海外置業錦囊
專家觀點
個人理財 活在灣區 基金特區 退休綢繆 理財信箱 幫你格價 強積金
營商智慧 企業天地 創科新經濟 行銷新意思 企業營商 數碼營銷 卓越財經大獎

報章內容

阿布扎比銀行棄購 渣打仍升4% 分析：潛在併購喚起注意 反映現估值吸引

標籤：經濟

【明報專訊】周四晚上有市場消息傳出，渣打（2888）獲阿聯酋第一阿布扎比銀行探索提出收購，帶動倫敦股價最多升21%，雖然隨後第一阿布扎比銀行發公告稱，已停止收購渣打的評估工作，但倫敦股價收市仍升6.78%，並帶動昨日渣打港股升4.47%。雖然收購未能成事，但分析指出，渣打在經濟增長高速的亞洲、中東和非洲市場擁有業務，該行估值存在折讓，今次潛在併購再度引起市場注意渣打被收購的可能性。

明報記者 歐陽偉昉

截至晚上10時，渣打倫敦股價下跌1.3%，折合報64.83港元，較港股昨日收市高0.82%，以港股收市價計，市帳率0.55倍。彭博社周四報道，中東最大銀行第一阿布扎比銀行，曾對全面收購渣打進行6個多月全面評估，或考慮收購部分業務。該行周四發出的公告確認，此前曾就可能要約收購渣打進行最初步階段的評估，但現時已停止，除非出現第三方提出收購渣打的確實意圖等情况，否則6個月內將不能向渣打提出收購要約。

富瑞予渣打「買入」評級

過去渣打不乏收購傳聞（見另文），投行富瑞發表報告，指第一阿布扎比銀行確實曾考慮收購，顯示渣打近期價值附上「被併購的認沽期權（M&A put） 」，反映渣打現時估值吸引，收購渣打亦可為其他銀行增加影響力。是次收購未成事，令市場喚起渣打是潛在收購的注意，給予渣打「買入」評級。

截至去年9月底首三季度，亞洲、非洲及中東地區合共佔渣打稅前溢利約87%。

收購須多國通過 摩通：門檻相當高

不過，渣打作為全球系統重要性銀行（G-SIB），收購通過各國金融監管機構有不少難度，彭博引述消息人士稱，因應收購的複雜性，任何方案都存在明顯障礙。摩根大通報告認為，雖然估值吸引，但考慮需要不少監管機構批准，成功門檻相當高，基本預期收購不太可能發生。

另外收購阻礙或會來自渣打的股東，目前新加坡主權投資基金淡馬錫為渣打大股東，持股16.38%，彭博分析，隨着海灣國家與新加坡在金融服務競爭愈趨激烈，阿聯酋已是亞洲富裕階層的主要金融中心之一，由阿聯酋主要金融集團收購渣打，或會增加新加坡對業務競爭的憂慮。