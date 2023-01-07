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恒指高位整固 21000點關失守

標籤：經濟

【明報專訊】港股三大指數連升4天後整固。恒指昨天收市微跌60點或0.3%至20,991點，失守21,000點關口。科技指數收報4431點，跌63點或1.4%；國指亦跌0.4%，收報7,143點。周末前夕港股成交稍減，昨天主板成交額1482億元，較上日減少14.9%。

再傳政策利好 推升內房

重磅科網藍籌個別發展，阿里巴巴（9988）升2%，收報101.6元，重返紅底股行列。京東集團（9618）和百度（9888）均升逾1%；美團（3690）股價回吐4.2%。電動車龍頭特斯拉（Tesla）（美：TSLA）在中國內地生產的電動車3個月內再度減價，觸發市場憂慮情緒，新能源汽車股走弱。內地「造車三雄」皆跌，小鵬汽車（9868）跌6.8%，理想汽車（2015）跌6.6%，蔚來（9866）跌4%。

南水3日累計淨流入206億

另一方面，內房政策利好消息不絕，繼周四（5日）公布首套房變相減按息後，昨天再傳「三條紅線」放寬並延期過渡期，推高內房股走勢。合生創展（0754）升7.6%，新城發展（1030）升6.8%，綠城中國（3900）升4%。

昨天北水流向轉趨審慎，合計淨流出13.44億元，終止連續9日淨流入；南水合計淨流入60.66億元人民幣，連續第3日淨流入，累計淨流入206.64億元人民幣。全日最多北水買入中移動（0941），錄得3.19億元淨流入，惟股價跌0.8%；而全日最多北水淨沽是藥明生物（2269），淨走資4.34億元，拖累股價跌2.1%。

光銀國際董事總經理兼研究部主管林樵基認為，現時歐美股市表現較弱，港股及A股則熱炒復蘇概念，相對而言亦較廉宜，加上看到中央政府明顯以政策扶持內房、科網行業，港股連升4天後昨日於高位整固，相信未來仍會在20,000至21,000點徘徊，呈反覆向上走勢。

分析：外資建倉未完 續撐大市

林又稱，下周將有內地數據出台，屆時亦會左右港股表現，不過預計外資基金仍未完成建倉，將會繼續買貨支撐大市。