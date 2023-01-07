恒大擬下周三會見離岸債券主要持有人

債務「爆煲」逾年 首召開實體會議

另一知情人士透露，債券持有人特設小組或會針對恒大上月於視頻會議上討論的債務重組計劃，提出反建議，包括債權人的關鍵修訂內容，期望能藉此增強債務重組方案的吸引力。恒大的債務重組方案一直備受關注，隨着債權人失去耐心，恒大正與自己設定2022年底前提交重組方案作最後限期競賽。恒大目前公司負債達1.97萬億人民幣（約2900億美元），債務創下中國公司紀錄，其債務重組進度或將波及中國58萬億美元的金融體系。

恒大於曾在去年11月對債權人表示，重組方案可能包括對香港上市恒大物業（6666）及恒大汽車（0708）實施債轉股。另外，特設小組要求公司主席許家印個人需向恒大出資至少20億美元，作為同意任何重組方案一項條件。恒大12月底在港交所發公告表示，與債券持有人就重組方案框架、關鍵條款的分歧不斷收窄，但就償債資源能否產生預期價值存在較大不確定性。