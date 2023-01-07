積金易進度延8個月 料下半年完成測試 積金局主席：已要求承辦商解決問題 追回進度

明報記者 歐陽偉昉

積金易平台日後將大部分強積金成員和僱主的相關行政工作，由各受託人轉移至平台處理，以減省強積金行政成本。積金局行政總監鄭恩賜表示，現時平台的軟件項目處於編製和功能測試階段，據承辦商估計，原訂在今年上半年完成的系統測試，要延至今年下半年完成，首批5家強積金受託人原訂在今年6月至8月遷入平台，則延至2024年初才能開始。不過其餘構建工作，包括數據中心等硬件部分，和建立經營團隊、辦公室等營運部分，則如期進行。

首批受託人延至明年初遷入平台

劉麥嘉軒對承辦商很可能未能按時完成和交付，表示非常不滿和遺憾，會按合約向承辦商跟進，已發出口頭和書面警告保留追究權利，包括採取法律行動及要求賠償。當局已要求承辦商聘請獨立顧問公司，就承辦商建議的補救方案進行可行性評估，直接向當局報告，並要求承辦商更頻密地匯報工作進度，以及時解決問題，縮短延誤時間。成員包括強積金受託人的香港信託人公會主席劉嘉時認為，若承辦商能以延誤的時間更好地建立和測試系統，減少業界轉移數據時遇上問題，令過程更為順暢，仍有信心積金易平台可以趕及在2025年內全面啟用，至明年會更為清晰。

稱不影響取消強積金對冲

對於積金易延誤會否影響取消強積金對冲長期服務金2025年實施，劉麥嘉軒稱協助僱主設立專項儲蓄戶口計劃只是取消對冲的輔助措施，並非實施必要條件，因此不會受影響，而政府為低收入僱員代供強積金的措施安排和時間表，同樣也不受影響。