欠供強積金去年升一成 積金局研增罰款

積金局主席劉麥嘉軒表示，拖欠供款主要是受經濟環境影響，近期經濟已有好轉趨勢，當局亦推出措施阻嚇僱主拖欠供款，並幫助僱員追討欠款，期望改善今年拖欠強積金情况。

去年強積金人均蝕4萬

積金局去年透過民事申索追討欠款1033宗，按年增加6.39%，成功追討的欠款和附加費為1.42億元，按年減少7.19%。積金局執行董事（政策）余家寶表示，疫情影響本港經濟3年，降低僱主清繳欠款能力和當局成功追討的供款，僱主暫時停業亦阻礙當局追收供款的工作。

對於今年加強保障成員的工作，余家寶表示，當局正在研究改進附加費機制，令僱主及早繳付拖欠的供款和附加費，在現行法例下，拖欠供款的僱主須繳付相當於欠款金額5%的附加費，惟僱主不論何時補交供款也不會影響款附加費水平，或阻礙僱主盡早繳付欠款。她指相關研究尚在初步階段，按拖欠時間增加附加費率是方向之一，方案需要諮詢僱主和僱員等持份者，希望可在今年提出供公眾諮詢，而修改附加費亦要通過立法會。

受去年股債市場同步下跌打擊，去年扣除費用後的強積金淨回報為負15.5%，人均虧蝕4.01萬元，為2000年底強積金推行以來第二差表現，過去10年年化淨回報1.7%，推出以來淨回報2.3%。