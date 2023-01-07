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成交逾百億股 鼎豐股價飈近六成

標籤：經濟

【明報專訊】鼎豐集團汽車（6878）第二大股東兼主席吳志忠遭斬倉後股份連日熱炒，該股繼周四復牌大成交下急插28.04%，昨日在超大額成交支持下，股價最多大幅飈59.7%，收市時升幅仍高達55.8%，市值增至17.3億元。全日該股成交額多達21.45億元，既超過17.3億元公司的總市值，成交量亦罕見高達100.39億股，打破該股自2015年中轉往主板上市以來紀錄。相比起該股主要股東以外的街貨佔比38.76%才約27.94億股，相當於該股街貨已經炒了3轉。

成交量相當於街貨炒3轉

該集團復牌後，成交明顯大增，在周四復牌當日，涉及成交已多達90.67億股，到昨日進一步增至100.39億股。另北水亦趁機南下參與炒「即日鮮」，交投活躍，經深圳南下買入該股的交易額達9.41億元，沽出亦達10.76億元，淨沽出1.35億元。北水交投額幾佔該股近半成交。另從中央結算持倉變動顯示，反映「北水」南下參與港股的中登上報持倉，在1月5日新增6.18個百分點，令其持倉佔比大增至6.68%。由於該紀錄主要反映之前一日持倉變動，換言之，「北水」投資者在1月3日已趁該股大跌時大量湧入，趁低撈底。

根據證券披露權益網頁顯示，吳志忠及他旗下的Ever Ultimate Ltd申報，在1月3日本周二公司股份停牌前，原來曾先高價增持股份，卻低價被斬倉。最終他只能夠淨套回近8148.85萬元。當中顯示，吳志忠本人當日連同Ever Ultimate Ltd在當日共出資635萬元，增持鼎豐440萬股，持股增加0.06%，原先達到16.68%，但是同日兩者均被斬倉。吳志忠申報的持股大減逾3.14億股，並以平均價0.2792元沽出，套現8783.85萬元，持股比例由原先的16.68%，大降至12.32%。扣除他在早段高價購入股份，實際上淨套現8184.85萬元。