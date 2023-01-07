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日前曾飈2.8倍 尚乘數科昨早段回落三成

標籤：經濟

【明報專訊】去年7月赴美掛牌的港產公司尚乘數科（美：HKD），自從上市初期離奇爆升後，在距離禁售期屆滿不到一周之際，該股周四（5日）再度炒起。尚乘數科周四曾飈277.2%至37.72美元，創2022年9月14日以來最大升幅；升幅其後收窄至199.5%，全日收報29.95美元，雖然遠低於去年8月創下的1679美元高位，但仍較上市定價7.8美元累漲逾2.8倍。昨晚開市初段，尚乘數科回落最多近29%，低見21.27美元。

翻查尚乘數科招股書顯示，包括母企尚乘集團（美：AMTD）在內的一眾上市前股東、董事和高管須遵守180天禁售協議，在今年1月11日之前不得出售股票。完成招股後，尚乘數科僅約8.6%股權由公眾股東持股，尚乘集團持股高達約88.7%，另有2.7%屬其他股東。

禁售期下周屆滿

尚乘數科不但以「港產美股」見稱，亦因為股價一度高見2555.3美元，較上市價高出超過326倍，而被網民戲稱為「港產妖股」。該股市值一度高達4728億美元，曾超越晶片龍頭輝達（Nvidia）（美：NVDA）、Meta（美：META）、輝瑞（美：PFE）等多家巨企，躋身全球上市公司十大。目前為止，尚乘數科的股價已較高位回落逾九成，市值仍達56.14億美元。

股價較高位回落逾九成

不過，「尚乘系」其後不斷傳出壞消息，包括尚乘集團據報遭香港證監會調查，證監會在2021年2月搜查了尚乘集團的辦公室及公司主席蔡志堅的住所；長和（0001）亦曾發文撇清與尚乘數科關係；美國證交會（SEC）也將尚乘數科列入可能除牌名單。