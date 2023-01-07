越秀交通投資170億人幣 擴建「廣州北二環」高速公路

七成資金向銀行借貸 三成股東出資

越秀交通昨公布集團將投資約170億元人幣改擴建「廣州北二環」高速公路。潘勇強稱項目有七成資金是向銀行借貸，三成由股東出資，在5年內分階段投資，即每年投資約30億元人幣，因此對公司造成負債壓力不大，預料負債比率可維持在65％左右。

潘勇強表示，新改擴建項目對集團財務影響不大，與集團其他項目比較，形容項目「並不遜色」。過去北二環高速的路費收入佔比較高，2021年佔比達30.7％，預料該項目的股權投資內部回報率約為 7.2%。 潘指，改擴建項目主要應對目前該段公路車流量大致飽和的情况，透過擴建提升道路通行能力，項目將於今年6月動工，2028年完工，其後便能展開公路收費業務。潘續稱，投資北二環公路能增加集團在大灣區的優質資產，鞏固重要營收，改擴建可以延長經營權期限，剩下的收費年限將大幅延長最多至2053年，提升公司的可持續經營能力。