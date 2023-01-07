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美時薪僅升4.6% 通脹壓力紓 上月非農職位增22萬 勝預期

【明報專訊】美國就業市場數據較預期好，12月非農就業職位增長22.3萬個，較11月的25.6萬個增幅有所放緩，但高於分析師預期的20萬個，反映勞動力市場在持續加息的環境下持續穩健，增加了美國經濟軟着陸的希望。值得注意的是，12月工人時薪按年升幅收窄至4.6%，較11月下修至4.8%的升幅進一步回落，且遠低於分析師預期的5%水平，反映通脹壓力可能減弱，預示美聯儲加息似乎漸見成效，未來可望進一步放緩加息步伐。消息令美股昨晚急升。

對於美聯儲來說，工資增長放慢是好消息，官員認為工資的上行壓力，是遏抑通脹的重要障礙。芝商所的聯儲局觀察工具（FedWatch Tool）顯示，市場押注2月加息幅度收窄至0.25厘的概率，由周四的62.6%升至76.2%。3月加息0.25厘的概率，由周四的59%升至67.1%。美股3大指數早段向上，道指升逾500點，標普500指數及納指升逾1%。

2月只加息0.25厘機率升

雖然美國服務業數據出乎意料轉弱，仍無礙大市向上。美國12月ISM非製造業指數降至49.6，是2020年5月美國新冠疫情最嚴重的時期以來，首次跌穿50榮枯線，遠低於市場預期的55，可能是經濟降溫的迹象。交易員下調對聯儲局加息的預期，對利率敏感的兩年期國債孳息率跌穿4.3厘，美國10年期國債孳息率跌穿3.6厘。

道指升逾500點 美債息跌

此外，美國上月失業率降至3.5%，低於分析師預期的3.7%，是逾半世紀低位。把失業人口，加上放棄尋找工作及找不到全職而被迫兼職的廣義失業率，在12月降至6.5%，是1994年以來最低。12月勞動參與率上調至62.3%，微升0.1個百分點，但仍較2020年2月美國疫情惡化前低1個百分點。

大都會人壽（MetLife）投資管理公司首席市場策略師Drew Matus表示，只要平均時薪繼續回落，失業率的重要性相對不大，市場的反應主要由於時薪升幅回軟。Spartan資本證券經濟學家Peter Cardillo指出，更多證據顯示工資增長正在見頂。

美聯儲前理事、現任芝加哥大學布斯商學院經濟學教授Randall Kroszner表示，美聯儲的主要目的，不是要減少工作崗位，而是想工資增長放慢，因為他們更擔心的是通脹持續。最新數據預示，美聯儲可望在2月和3月會議，將加息幅度收窄至0.25厘。

（綜合報道）

[國際金融]