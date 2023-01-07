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Tesla內地再減價一成

【明報專訊】面對需求轉弱，特斯拉（Tesla）（美：TSLA）再次在內地市場減價。Model 3在中國的售價下調13%至22.99萬元（人民幣，下同）起，Model Y售價下調一成至25.99萬元起。內地傳媒形容，兩款電動車的最新價格創歷史新低。

Model 3僅售22.99萬人幣起

參考香港Tesla官網，Model 3未計稅項前售價由34.12萬港元起，Model Y未計稅項前售價由36.71萬港元起，兩者較內地入門版價格貴兩成左右。減價後在內地銷售國產Model Y和Model 3，與美國同款入門車的起步價相比，價格分別低43%和30%。Tesla股價早段最多跌7%，低見101.81美元，跌至兩年半低位。

Tesla又公布了全新的Model S和Model X內地售價，分別由78.99萬元起及87.99萬元起。在Tesla宣布減價之際，中國乘用車協會的數據顯示，Tesla去年12月從上海超級工廠交付了55796輛Model 3和Model Y，交付量較2021年同期下跌約20%，較11月交付量跌44%，是5個月以來最低。Tesla自去年9月起多次在內地市場提供優惠促銷，並在去年10月下調國產電動車價格。除中國市場以外，日本Tesla也將Model 3和Model Y價格下調約一成。

（綜合報道）

[國際金融]