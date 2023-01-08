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螞蟻股東重組 馬雲失控制權 新股東為螞蟻高管 AH股再同步上市要等兩年

標籤：經濟

【明報專訊】阿里巴巴（9988）系內的螞蟻集團，近日接連傳出有利重新上市的好消息，繼上周三子公司螞蟻金融增資獲監管當局批准，螞蟻集團昨宣布重大股權結構變動，創辦人馬雲放棄實際控制權，同時解除各股東一致行動人關係，往後不再有單一或共同行動股東擁有控制權。分析指出，螞蟻此舉是為了未來重啟上市鋪路；惟受限於交易所規條，若集團希望如2020年在A股和H股同步上市，最快也要2025年初才有望成功掛牌。

明報記者 蔡穎霖

螞蟻公告，今次調整為持續完善公司治理，實現長期可持續發展，調整核心是主要股東投票權的變化，馬雲、井賢棟、胡曉明及蔣芳解除一致行使表決權，不再存在任何直接或間接股東單一或共同控制集團。調整後新增多名管理層和員工代表，獨立行使表決權，不再有一致行動安排，各股東不會單獨或與他人共同謀求螞蟻控制權。但調整不涉及螞蟻股東與相關受益人經濟利益。

指調整為持續完善公司治理

調整股權結構以前，雲鉑投資分別透過杭州君瀚及杭州君澳，持有螞蟻53.46%股權。馬雲以公司章程和一致行動協議，成為雲鉑投資實際控制人，變相持有螞蟻逾半股權。經今次調整後，持31.04%螞蟻股權的君瀚改由杭州星滔控制，公司由馬雲和4名螞蟻高管，各持20%股權組成；雲鉑投資改由螞蟻董事長兼首席執行官井賢棟及集團4名高管組成，各持有公司20%股權，只控制君澳部分的22.42%螞蟻股權。換言之馬雲或井賢棟即使控制所屬公司，亦只能控制三成或兩成的股權（見圖）。

馬雲在螞蟻投票權急跌至約6.2%

今次變動後，馬雲在螞蟻的投票權急跌至約6.2%失去控制權，市場普遍認為是為了集團重啟上市鋪路。不過據現行規定，若公司於過去3年內有控制人變動，須等待1年後才能在港交所（0388）上市；而滬交所科創板更須要等待2年，意味螞蟻若要同步AH股上市，最快也要2025年初才能成事。

翻查資料，螞蟻今次新增股東全為集團高層，除較常曝光的井賢棟和首席技術官倪行軍，亦有集團首席財務官韓歆毅、副總裁張彧及周芸、國際事業群總裁趙穎等。信誠證券聯席董事張智威表示，若螞蟻上市要通過中央監管部門審批，需將股權拆散，儘管螞蟻新股東跟集團有着密切關係，但認為馬雲已不再在螞蟻掌控制權。

華晉證券資產管理投資總監馮宏遠指出，市場迹象反映馬雲長期隱居海外，既是換取螞蟻上市機會，亦是換取現時的生活，相信馬雲已經放手，不再控制螞蟻。