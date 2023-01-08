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螞蟻估值降 限制阿里潛在升幅

標籤：經濟

【明報專訊】隨螞蟻集團的陰霾逐步掃清，市場預期重啟上市在望，將為持股33%的大股東阿里巴巴（9988）帶來利好因素，上周阿里股價升17.8%，見101.6元。華晉證券資產管理投資總監馮宏遠認為，儘管螞蟻現時估值已大打折扣，市場仍然期待螞蟻重啟上市，預期會為阿里帶來刺激作用。不過，他表示，礙於市場不斷調低螞蟻估值，將會限制阿里的潛在升幅。

分析：阿里短線升浪至2月中

馮宏遠指出，因應中央近期監管政策趨向放鬆，帶動中資科網股走勢做好，認為阿里短線將會順勢向上，升浪最長有望持續至2月中。

他預期，今次螞蟻重組的消息，或會刺激阿里周一股價彈約半成，見106元至108元水平；阿里美股（美：BABA）亦會升至110美元至112美元水平。

自螞蟻2020年11月上市觸礁以來，因應市場不斷調低其估值。外媒早前報道，富達投資去年5月底再度下調螞蟻估值至700億美元（約5460億港元），相較該行於集團當日預備上市時給予的2350億美元（約1.83萬億港元）估值蒸發七成。

信誠證券聯席董事張智威認為，若螞蟻重啟上市，集資額最少斬半。

阿里美股上周升逾兩成

隨螞蟻整改推進，加上中央陸續釋放出「放生」信號，阿里近月股價已從低位反彈逾六成，重返紅底股。阿里美股上周五亦有2.7%升幅，收報107.4美元；全周累升逾兩成，創近10個月單周最大升幅。