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通脹憂慮減 美股三大指數做好

標籤：經濟

【明報專訊】上周五美國公布去年12月平均每小時工資按年增幅再降至4.6%，低於市場預期，減低市場對工資拉動美國消費通脹的擔憂，同時失業率意外下跌0.1個百分點至3.5%，帶動美股三大指數大幅反彈，道指上升700點或2.13%，收報33,630點，標指收報3895點，升86點或2.28%，納指升264點或2.56%，收報10,569點。此外，上周五升市助美股在2023年首周力保不失，標指全周升1.45%，道指和標指分別升1.46%和0.98%。

商品和能源價格已經下跌，工資增幅再度放緩，令市場看好美國聯儲局可放慢加息步伐，增加美國經濟「軟着陸」避免大幅衰退的機會。

市場料加息0.25厘機率76%

據FedWatch工具計算，市場預期2月1日只會加息0.25厘的機會率為75.67%，較周四增13.05個百分點，與政策利率關係較大的美國2年期國債孳息率下跌4.33%至4.27厘，為近兩個月最大跌幅。

周初因需求前景看淡的科技股反彈，蘋果（美：AAPL）上周五升3.68%，Alphabet（美：GOOGL）升1.32%，惟全周仍跌0.24%和1.1%。

Tesla內地再減價 蔚小理美股挫

特斯拉（Tesla，美：TSLA）上周四在兩個月內三度下調Model 3和Model Y在中國內地的售價促銷，周五股價升2.47%；不過，毛利率偏低的內地電動車同業股價下挫，市場定位較接近的小鵬（美：XPEV）跌15.04%，蔚來（美：NIO）和理想（美：LI）分別跌4.51%和9.16%。

納斯達克金龍中國指數跌0.76%，收報7615點。恒指夜期跟隨美股做好，上升1.54%報21,395點，高水403點，ADR港股比例指數上1.7%，收報21,355點。