富瑞：內地客重臨對港樓市支持有限

【明報專訊】今日起本港開始與內地首階段恢復通關，市場期望內地買家重臨帶動本港樓價回升。投行富瑞發表報告，指出雖然內地客將刺激豪宅需求，有助提振樓市情緒，惟實際對市場的支持不明顯，因為非香港永久居民須繳交等於樓價三成的印花稅，是他們入市的最大阻礙。不過，隨着本港經濟復蘇和利率見頂，富瑞認為樓價會在今年第二季見底，下半年有個位數溫和升幅。