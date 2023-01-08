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富瑞：內地客重臨對港樓市支持有限

標籤：經濟

【明報專訊】今日起本港開始與內地首階段恢復通關，市場期望內地買家重臨帶動本港樓價回升。投行富瑞發表報告，指出雖然內地客將刺激豪宅需求，有助提振樓市情緒，惟實際對市場的支持不明顯，因為非香港永久居民須繳交等於樓價三成的印花稅，是他們入市的最大阻礙。不過，隨着本港經濟復蘇和利率見頂，富瑞認為樓價會在今年第二季見底，下半年有個位數溫和升幅。

料樓價次季見底 下半年個位數升幅

富瑞指出，在社會事件和新冠疫情發生前，2016年至2018年內地買家佔整體樓市交易額為10%至15%，較2011年高峰的20%下跌。該行指出，辣稅下只有預期在可見未來樓價上升三成，或以公司持有單位的內地買家會入市，而後者通常見於豪宅市場。該行將新地（0016）評級由「買入」降至「持有」，不過目標價由上調5%至115元，建議投資者可在近期反彈後獲利離場，他們亦重申恒地（0012）是行業首選，目標價上調7%至31元，評級維持「買入」。

旅客重臨帶動亦有助本地零售消費，富瑞指出，目前本港零售總額僅恢復至疫前的七成。該行認為尖沙嘴海港城會是內地客重臨的直接受惠者，除了商場消費，他們來港投保亦增加保險公司對辦公室的需求，看好九倉置業（1997）今年至2025年息稅前利潤，年均有9%至16%增長，維持「買入」評級，目標價上調21%至51元。

提醒商場股或季績差 回吐近期升幅

富瑞亦調升領展（0823）評級由「持有」升至「買入」，目標價上調23%至69元，該行認為領展上輪升幅小於同業，內地旅客消費需求會外溢至飲食、藥物等必需消費品，利率或在明年回落帶動海外盈利上升；不過，恒隆地產（0101）因預期內地的奢移品需求被外遊攤薄，將評級降至「持有」。富瑞提醒，商場股或會因公布去年第四季業績較差，而回吐近期升幅。