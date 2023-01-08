衰退削垃圾債需求 企業融資難度增

資料來源：金融時報、彭博社

CLO是以商業貸款作為擔保的融資工具。當銀行等金融機構批出貸款後，將債務轉售基金經理，由基金經理按債務的風險層級（tranches）打包成CLO出售，是一種典型的資產證券化產品。

2/3垃圾債由CLO工具持有

CLO證券有不同信用層級，包括AAA級、AA級、A級、BBB級、BB級等。AA級以上是優先層（senior tranche），AA級以下至BBB級以上的是中間層（mezzanine tranche），BBB級以下至C級是下層（junior tranche），最底是未評級的權益層（equity）。信用等級愈低，違約風險愈高，相應的收益率也愈高。這機制旨在減少優先層的投資風險，不過分析指出，在經濟轉弱的時候，會降低市場對底層CLO的興趣。

聯儲局在新冠疫情的高峰期將利率維持在接近零水平，幾乎零的借貸成本，刺激美國CLO發行量在2021年達到前所未有的1830億美元。雖然聯儲局在2022年收緊貨幣政策，但美國CLO市場仍籌集到1260億美元（見圖1）。根據Refinitiv的數據，這是有紀錄以來的第三大年度集資額。

不過分析師指出，聯儲局加息及市場對經濟衰退的擔憂，將會令CLO今年的融資能力大減。一般CLO經理對其持有的低評級債務設有上限水平，風險極高的CCC級或以下權益層貸款的佔比，不得超過7.5%。

CLO工具現已減少購買僅高於CCC評級的貸款，以防它們被降級，令底層貸款佔比突破7.5%的水平。在經濟轉弱的背景下，這門檻失守的風險增加。德銀歐美信貸策略主管Steve Caprio預計，B級和B-級貸款被降級至CCC級的比率「非常高」。

當CLO經理所持的債務出現違約，權益層投資者的現金回報有可能中斷，而投資回報會分配給優先順序更高的投資者。這種情况有可能抑制市場對底層CLO的需求。與此同時，許多風險較高的借款者正尋求進行再融資。

CCC評級佔比料超疫情期間

對部分CLO來說，這將意味CCC級貸款超額，而投資者可能希望減少持有相關債務。Caprio指出，CCC級的佔比不僅可能稍微突破7.5%的門檻，在最壞的情况下，其佔比可能高達12%至15%。美銀分析師亦預計，在壓力環境下，CCC級的佔比可能達到8%至10%。在嚴重壓力之下，甚至可能增至15%。相比新冠疫情期間CLO中的CCC佔比，最高是10%。

瑞銀也認為，槓桿貸款的信用評級惡化，會使CLO中的CCC級佔比升至約15%，並導致CLO的投資需求枯竭。

分析：底層CLO定期回報中斷風險高

Caprio稱，底層CLO定期回報中斷的風險「實際上相當高」，這將難以吸引新投資者吸納評級較低的CLO。許多CLO管理層已建立防範低評級債務超額的保護機制，透過活躍交易，將CLO投資組合中的違約資產，保持在較低水平。

Post Advisory Group投資總監Jeff Stroll表示，在CLO出現危機前，仍有很多緩衝空間。他估計，要現金回報由風險最高的CLO層級轉移，需出現大量的資產評級被下調，這比例可能是接近20%的CCC級貸款佔比。

近幾個月，CLO的發行速度有所放緩。2022年槓桿貸款的銷售額亦只是2021年的三分之一左右。即使是CLO的優先層，需求也有所減弱。

德銀指出，市場對美國和歐盟的貸款的需求，大多來自CLO經理。CLO的形成，取決於是否有投資者購入AAA級到B級的債務，而對BBB級及以下債務的需求，將在經濟衰退時面臨考驗。

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