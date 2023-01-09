BCT推出全港首創以「元宇宙」概念 打造流動應用程式「bct+」 為客戶帶來一站式強積金管理體驗

全港打工仔都關心自己「荷包」，尤其多年辛勤工作所累積的強積金，踏入新時代，管理強積金的方法亦應與時並進。BCT銀聯集團深明大眾所需，為了讓客戶以有趣輕鬆的方式管理強積金，推出了一站式強積金管理及互動平台「bct+」，為全港首創，結合虛實世界的元宇宙為會員帶來沉浸式體驗。

大家輕鬆管理自己的強積金帳戶之餘，可以食、買、玩一App過，透過「邊玩邊賺」Game Coin免費兌換各種現實體驗和獎賞。只要登記成為「bct+」會員，完成簡單任務，或按其BCT強積金帳戶之強積金資產值，便可賺取Game Coin（每120港元BCT強積金淨資產值賺取1個Game Coin），令強積金管理變得更有趣、更生活化。

「bct+」實現去中心化，讓商戶在元宇宙設立虛擬「限定店」，提供優惠及體驗予用戶。「bct+」內已有多家商戶紛紛加盟，設立「限定店」，例如最潮地標「中環街市」及大型家品連鎖店等； 會員可使用Game Coin於「扭蛋機」扭取虛擬擺設及家具，建設個人空間，享受「邊玩邊賺」的樂趣！

多項嶄新專屬個人化體驗 及精彩優惠 加強會員互動

BCT銀聯集團指，「bct+」自推出以來反應熱烈，逾九成下載「bct+」用戶完成任務，賺取Game Coin，每月亦有會員踴躍以GameCoin兌換各種涵蓋餐飲、健康、玩樂、生活體驗等優惠及驚喜，涵蓋逾100個之商戶優惠。以近期「bct+」會員精選獎賞為例，便包括瑜伽、健身中心的10天免費通行證、潮流飲品買一送一優惠、超市網店優惠等。

除了虛擬生活多姿多彩，「bct+」更關顧客戶的現實人生，尤其退休生活，故推出新功能，讓客戶玩遊戲賺取Game Coin，然後兌換「特別自願性供款」（Special VoluntaryContribution, SVC）基金單位。新安排讓「bct+」會員可以1,000個Game Coin，換取價值1港元之SVC基金單位，鼓勵客戶以靈活自在的方式，籌劃退休生活。

其中，SVC可在強積金戶口內累積滾存，加上複息效應，可擴大退休儲蓄池，會員可隨時提取或轉移帳戶S V C的資產，靈活方便。「bct+」以遊戲方式，吸引更多年輕人及早計劃生涯，妥善管理強積金。

「積金榜」細列贏家投資組合 方便成員「偷師」

有見強積金成員緊張投資回報，「bct+」特設「積金榜」，以大數據挑選計劃內投資回報最高的BCT成員，列出高回報成員所選的強積金基金，方便其他成員「偷師」。

此外，「積金榜」不定期加入各類主題元素，例如率先推出的「星座」主題，列出十二星座的高手有何基金心水，讓眾多用戶多方面參考趨勢，未來或有更多主題讓用戶參與。

為照顧逾百萬個帳戶，BCT創建了一個能照顧不同帳戶管理階段的數碼旅程，旨在為客戶提供更個人化的服務，令他們得到卓越的客戶體驗。

科技創新源源不絕 鼓勵港人積極管理強積金資產

隨着數碼化日趨融入大眾日常生活之中，BCT上年推出升級版流動應用程式「bct+」，進一步鼓勵有強積金戶口的港人積極管理自己的強積金資產，培養查閱戶口餘額、評估投資組合、閱讀最新基金資料等習慣。

BCT的數碼旅程除了涵蓋手機應用程式，還有網站、各個網上自助平台、聊天機器人、社交媒體等，令客戶更快、更直接得到支援，查詢強積金等問題。

BCT銀聯集團不但是強積金／職業退休計劃的保薦人和分銷商，同時提供客戶服務和投資教育，致力提升計劃成員的財務健康，表現卓越。

BCT銀聯集團早於1999年政府推出的強積金制度時成立，專注為香港就業人口提供退休金管理服務，包括強積金、職業退休計劃及基金行政管理方案，除了向一般僱員提供強積金「集成信託計劃」外，亦專為飲食業及建造業提供「行業計劃」的強積金公司之一，為逾120萬成員帳戶服務，全港僅有兩間強積金公司同時提供以上計劃。

能夠做好本份之餘，把握時代脈搏，引入嶄新體驗，更為強積金管理服務帶來創意趣味。BCT引領用戶率先投進元宇宙，出入虛實世界，享盡優惠折扣，同時為自己的退休生活做好準備，一舉數得，自然成為業界先行者，深受不同年齡階層的用戶歡迎，贏得各界讚賞。

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