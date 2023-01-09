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去年5上市企業 累積總成交僅8000萬

標籤：經濟

【明報專訊】香港的SPAC（特殊目的收購公司）上市機制推出一年，至今只有5家SPAC公司上市，另有3間新申請上市個案在處理中，6宗個案（撇除已上市及處理中個案）並無進展。由於該等公司去年選擇在市場受壓及下行期間上市，加上只有高資產淨值一群才可以專業投資者參與認購及買賣，因此交投欠奉。

同時，按規定該等公司最遲要在上市24個月便要公布落實併購項目，隨着時間一分一秒過去，去年較早上市的SPAC公司餘下可供物色項目的時間便愈來愈有限。

SPAC公司交投欠奉

據已上市的5間SPAC公司的交投紀錄顯示，由去年3月18日首間公司上市至今累計5間公司合計，直到上周五止錄得總成交額才8089.05萬元。大部分成交側重於上市紀錄較長的Acquila Acquisition（7836），在24個交易日內共累積745.5萬股成交，成交額為679.64萬元。其他3家SPAC公司只各錄得1日成交，當中只有Interra Acquisition（下稱Interra）（7801）錄得1090.21萬元成交，兩家SPAC公司交投欠奉，金管局前總裁陳德霖發起的香港滙德（7841）更因未錄成交而未能顯示報價。

3家股價「潛水」

除了Interra的股價力保10元招股價之外，其餘3家SPAC公司均較招股價「潛水」，當中去年尾才上市的TechStar Acquisition（7855），較招股價跌15%，只有8.5元。同時，5間公司至今在收購合併方面仍未「發市」，當中上市已近10個月的Acquila，距離要按例公布購併項目的時間，只餘14個月。另因為Vison Deal HK Acquisition（7827）訂定的投資限期只有18個月，而非一般SPAC公司的24個月，因此所餘公布購併項目時間會更短，只餘11個月。最終會否按例行使條款，尋求聯交所多批6個月去爭取時間落實交易，尚存未知之數。