曾撐美股IPO半邊天 去年急退潮

去年跌至84家大減86%

同時，若以集資額計，SPAC新股去年美股集資總額更只有約130億美元，更較2021年高峰的1630億美元大減約92%。2021年為SPAC美股IPO豐收年，較2003年至2020年以來的總集資額還要高，此類上市公司集資額獨佔美股2021年集資額近五成。

SPAC大受市場追捧，令納斯達克及紐約交易所IPO集資額高踞全球首位及次位，集資總額合共達2300多億美元。SPAC上市熱潮去年急退潮，納斯達克2022年集資額全年排名跌至第五位；若不計SPAC集資額，納斯達克排名更低至第九位，紐交所十大不入。

歐股市過去數年僅10家以下

分析指美股SPAC上市急退潮，除了由於去年俄烏爆發戰事以及超高通脹迫使美聯儲局急加息令投資情緒急轉直下外，亦與美國證券交易委員會（SEC）加強對SPAC公司審查有關。美股市場以外，以空殼公司形式上市的SPAC公司一直未在其他主要股市成為IPO主流，歐洲股市過去數年SPAC新股數目一直維持在10家以下。