瑞銀Arend Kapteyn：美經濟差通脹放緩 下半年料大幅減息

明報記者 葉創成

全球現正處於百年未有的大變局中，因應全球兩大經濟體──美國及中國GDP預測及政策變化而調整投資組合已變得十分重要，才可望取得理想回報。國務院發展研究中心宏觀經濟研究部副部長馮俏彬在上期《Money Tuesday》封面故事預期，中國經濟增長於2022年已經見底，2023年經濟增長回升可期，港股上周延續去年11月以來升浪，恒指勁升1210點或6.12%。今期封面故事由瑞銀全球首席經濟學家Arend Kapteyn分析對港股十分正面的潛在利好因素──美國聯儲局可能在今年下半年開始掉頭減息，美元匯價將進一步轉弱，變相向全球放水，利好全球風險資產。

美通脹指標PCE年底或回落至2%

美國聯儲局上月加息0.5厘，是去年3月以來第7次加息，累積加幅達4.25厘，令聯邦基金利率下端升至4.25厘，以壓抑當地高企的通脹，市場現時普遍預期當局今年仍會進一步加息，不會減息，息率將維持在高位一段時間。

不過，上周Kapteyn在網上研討會上指出，美國經濟正在轉弱，今年第三季料陷入衰退，失業率將持續回升，而反映核心通脹的個人消費支出（Personal Consumption Expenditures，PCE）今年底料將回落至約2%，反映聯儲局自去年3月以來大幅加息壓抑高通脹已取得成效，轉為有條件迅速減息以刺激經濟及穩定就業，估計聯邦基金利率下端明年初降至1.25厘。

Kapteyn也承認，上述看法暫時的確並非市場主流，全球主要資產價格亦未有就此反映，故他相信，若上述預測兌現的話，美元匯價下半年將會進一步受壓，歐元、英鎊兌美元將分別升至1.10及1.29水平。而《Money Monday》則分析，美國聯儲局一旦大幅減息引領美元轉弱，變相向全球金融市場放水，有利港股延續升浪。

料全球GDP今年僅增2.2% 英加看跌

至於Kapteyn何以如此看淡美國今年經濟呢？這便要從全球宏觀經濟大局出發，按Kapteyn預測，今年全球GDP料僅按年增長2.2%，是1969年以來第8差的表現，當中，美國及歐元區GDP料均僅增長0.2%，英國及加拿大GDP更料分別收縮0.5%及0.8%。另外，今年及明年全球GDP增長率料一直處於潛在增長率以下（見圖1）。

至於為何全球、特別是西方國家今年GDP增長表現不理想呢？Kapteyn認為，這由多項因素引致，包括：（1）疫情後重啟經濟所帶來的順風已經消減；（2）勞工短缺及生產力下降，令消費變得不平衡，亦降低GDP潛在增長率。

再聚焦看美國經濟的話，Kapteyn指出，經濟已經在顯著放緩，本土需求正在減弱，原因是普羅百姓收入已不足以應付日常開支，需要以儲蓄來支付部分日常開支，而此情况是難以持續的；而且隨着過去大半年聯儲局大幅加息，當地住宅投資的放緩程度亦較過去周期嚴重；再加上近半羅素2000指數的上市公司有按浮動息率來借貸，而加息亦令消費及汽車貸款的成本上升。

美企開始裁員 失業率明年見5.5%

Kapteyn認為，即使美國勞工市場目前仍保持強勁，這亦是當地經濟現時罕有的亮點，惟根據瑞銀Evidence Lab預測，當地職位空缺未來幾個月將持續回落（見圖2），再加上不少企業已開始裁員，預測今年第二季、第三季及第四季失業率將分別回升至3.6%、3.9%及4.4%，明年第一季、第二季、第三季及第四季再分別進一步攀升至4.9%、5.2%、5.4%及5.5%。

參考歷史數據，Kapteyn指出，每逢美國職位大量流失、失業率迅速回升，聯儲局往往便會隨即改變減息的門檻，故他預測，當局在今年下半年開始亦會積極減息，聯邦基金利率下端將會由目前的4.25厘，於明年初下調至1.25厘（見圖3）。

消費力撐

中國GDP今年料增4.9%

值得注意的是，雖然Kapteyn預測今年全球GDP按年增長乏力，惟這主要是西方國家經濟處於衰退邊緣所致，而他預測中國GDP期內料增長4.9%，明顯屬「東升西降」。Kapteyn的瑞銀同事、汪濤則解釋，由於去年中國GDP料僅增長2.7%，屬於增長非常疲弱的一年，較低的基數有利今年增長加快，而且中國近月放寬防疫政策，亦有利消費復蘇，料今年反映消費表現的零售銷售按年增長6.6%，對比去年錄得倒退屬明顯改善，而考慮通脹因素後，零售銷售額更在今年有望錄得近10%增長；另外，中國房地產市場早前大幅下滑後，今年隨着政策轉趨寬鬆，加上放寬防疫政策對樓市亦屬有利，料市場將會轉趨穩定。至於中國經濟今年面對的挑戰，包括由於全球增長非常疲弱，中國出口或按年錄得負增長，淨出口對GDP的貢獻亦不及去年。

汪濤進一步分析中國消費市場今年的表現，指雖然由於過去兩、三年防疫政策限制經濟活動，居民整體儲蓄率因而有所上升，但她並不預期中國消費市場今年可以像2020年下半年般在疫情受控後強勁反彈，原因是疫情至今持續近三年，不少中低收入居民的資產負債表已受到破壞，疫情後恢復需時。

中國疫情月底將淡化

助經濟復常

另汪濤指出，她會參照地鐵客流量及交通擠塞情况等高頻數據來評估中國經濟情况，指去年11月中國開始放寬防疫政策以來，當地經濟活動減少，此趨勢一直延續至去年12月中，直至近日始開始回升。她估計，中國是次疫情於本月底將會淡化，經濟活動將會於下月初開始恢復，下季恢復動力料進一步轉強。

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[封面故事]