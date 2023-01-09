中金：金融政策支持 內房趨穩

【明報專訊】中金公司研究部首席宏觀分析師張文朗（圖）指出，中央經濟工作會議明確把「住房消費」作為2023年擴大內需的重要手段，上周四住建部長也表示精準支持住房消費，同日央行亦將此前宣布的臨時性房貸利率動態調整的政策常態化，故他認為政策的調整已經令內地房地產市場的金融條件處於相當寬鬆狀况。他分析，2022年金融條件的寬鬆沒有轉化為房地產的實質性改善，與疫情的影響、房地產開發商的信用風險，以及房地產長周期的下行都有一定的關係，但疫情目前不確定性下降、保交樓得到資金支持，房地產市場2022年大幅下調後基數已經不高，因此需求政策的效果可能逐步顯現，2023年房地產周期企穩的概率在上升。
上周四晚人民銀行發布通知，決定建立首套住房貸款利率政策動態調整機制，機制的內容是：新建商品住宅銷售價格按月和按年連續3個月均下降的城市，可階段性維持、下調或取消當地首套住宅貸款利率下限，此政策最早提出於2022年9月29日，當時作為一個臨時性性策，有效期到2022年底。張文朗指出，人行這次的政策相當於將臨時性政策常態化。
住建部當日亦明確表態，部長倪虹在央視訪問中表示將「大力支持」第一套住房的購買，「合理支持」第二套住房的購買，「原則上不支持」三套以上住房的購買；住建部還指出，對於第一套住房來說，「首付比、首套利率應該降的都要降下來」，同時也明確了對「以舊換新、以小換大、生育多子女家庭都要給予政策支持」。
張文朗分析，人行的政策與住建部的表態，體現住宅房地產可能是2023年經濟工作中的一個重點，而上月召開的中央經濟工作會議明確提出要擴大內需，並且把「住房消費」作為擴大內需的一個重要手段，住建部與人行的具體政策都是在落實這一政策表態，因此向前看，房地產需求端政策仍有進一步寬鬆的空間。
雖然2022年住房信貸的寬鬆政策沒有轉化為房地產銷售、投資的實質性回升，但張文朗認為，這主要是由於疫情、開發商信用風險和房地產的長周期下行，但是向前看，今年房地產市場有三個正面因素：「第一，疫情造成的不確定性在減弱。在疫情防控進入新階段後，中國已經宣布對新冠病毒實行『乙類乙管』，不再劃定高風險區、不再進行常態化核酸檢測，跨區域交流、國際交流恢復正常。雖然不確定性仍然存在，但是從國外經驗來看，在幾個月後，開放後的國家經濟社會總體都會恢復正常，因此私人部門面對的不確定性是在減弱的」。
「第二，保交樓得到了實質性的資金支持，開發商信用風險也得到了初步緩解。2022年11月，單月新增抵押補充貸款（Pledged Supplementary Lending、簡稱PSL）達到3675億元人民幣，創下歷史最新紀錄（見圖），歷史上PSL主要用於棚戶改造的相關項目，此次可能用於對部分保交樓項目的支持當中。2022年9至12月PSL累積新增6100億元人民幣。根據我們的估算，如果全國保交樓困難的項目佔全國施工面積10%的話，那麼完成這些困難項目的全部交付需要資金約1萬億元人民幣。也就是說，央行提供的資金已經可能佔到保交樓資金需求中的一個不小的比例，考慮到還有商業銀行和其他金融機構的支持，我們認為可以對保交樓有信心。此外，從2022年第三季度開始，優質房企在『民營企業債券融資支持工具』的支持下開始逐步恢復債券融資，商業銀行也積極向優質房企授信，開發商的信用風險得到了一定的緩解」。
「第三，在經歷大幅調整之後，房地產的基數已經不高。中國本輪新開工面積的下行大約開始於2020年10月，距今已經有兩年多的時間，2022年全年新開工面積按年下跌接近40%，2022年10月相對2020年10月的新開工面積下跌57%，這樣的跌幅、下跌的速度和下跌的時間在過去30年全球歷史中都比較罕見」。
張文朗總結，隨着各種制約因素的影響逐步減弱，內地房地產需求政策的作用可能會逐步顯現出來：「雖然在長周期向下的過程中，房地產反彈的幅度和斜率可能不及此前，但是2023年房地產周期的企穩概率在上升」。
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