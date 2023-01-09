百果園銷售網龐大 內地水果一哥 今午截認購 線上業務未獲利

撰文 旻晞

要「食」便要快手，集資最多4.89億港元的百果園，公開發售部分在今天中午截止認購，每手入場費3131.26元，獨家保薦人為摩根士丹利。百果園是次招股有三名基石投資者，按招股中間價計，認購股份佔是次發售股份的33.9%。

百果園業務相當簡單易明，就是賣水果，此外，亦銷售果乾、果汁等果製品。2020年亦推出「熊貓大鮮」業務，提供包括蔬菜、鮮肉及海鮮、糧油、乳製品，但按收入計，水果銷售收入仍佔絕大部分，達95%。按2021年水果零售額計，集團於全國所有水果專營零售經營者位列第一，亦擁有全國水果行業最大分銷網絡。百果園加上其餘兩家主要水果商洪九、鮮豐，有「南百果、北鮮豐、西洪九」之稱。當然講第一，其市場份額其實亦只是1%，可見內地水果零售市場結構高度分散。

水果零售市場分散 雖龍頭市佔僅1％

集團線下的門店網絡共有5646家門店，較2019年底增加三成；門市遍佈全國22個省的140多個城市。集團透過特許經營模式，快速擴張門市網絡，5646間門店中只有19家為自營店。集團會向加盟門店提供有息貸款，用以支持加盟門店日常經營，主要包括與門店員工薪酬、門店租金、門店裝修和購買設備有關的費用和成本，往績期間，相關貸款息率約4.75厘。

百果園除擁有龐大銷售網，亦設有會員制，會員人數目前已逾7300萬名，付費會員超過94.6萬，可享有促銷券、禮品兌換、折扣及優先客服等福利，12個月會費分基本的99元及升級套餐的199元。百果園表示，2021年付費會員的每月購買頻率及每月購買金額，較非付費會員分別高出約140%及160%。同時，擁有龐大的會員資料庫，即等同擁有龐大的消費數據，可協助集團迎合市場需求變化。

水果需求穩定 疫下收入保持上升

從業績看，集團收入始終保持上升，即使疫情導致往績期間收入波動，但2021年全年收入已勝疫情前，即2019年水平，或反映了水果零售行業的需求較穩定。不過值得注意是集團的線上銷售部分，即使去年上半年線上銷售收入只佔總收入僅2%，但相關業務自2020年以來持續錄得毛損，成效不彰。同時，未見其利先見其害，尤其2020年新冠疫情爆發，集團期間戰略專注於開拓及開發線上業務，導致營銷及推廣費用大增，令當年集團雖仍勉強保持收入水平，但盈利卻大幅倒退74%。百果園指，隨着產品組合優化，規模擴大，線上業務毛利率將有所改善。不過過去兩年線上銷售渠道仍未獲利，看來與線上競爭激烈有關。

但正如上述所言，「有幸」線上銷售目前仍只佔相當小的百分比，隨着相關前期開支減退，百果園規模效益漸見體現。去年上半年集團收入升7%，盈利升四成。主要見於毛利率進一步升至11.5%。集團同期經營現金淨流入5.13億元，與毛利率同為往績期間新高。

相比起傳統夫妻檔的小店攤檔式經營，諸如百果園這些大型水果零集團除網絡覆蓋較大，更重要的是品牌，而品牌的力量又源於其產品品質的保持。百果園首創了水果「四度一味一安全」的分級標準，將水果按「糖酸度、鮮度、脆度、細嫩度、香味、安全性」分成招牌、A級、B級及C級。即使口味或因人而異，但將產品按品質分級，有更客觀的標準作為定價基礎，能給予消費者，尤其高端消費者群更大信心，須知不少人是食「品牌」多於食水果。

百果園自2019年1月推出第一個自有品牌「紅芭蕾草莓」以來，已至推出了31個自有品牌，定價平均高於同類B級水果的兩倍，自有品牌的拓展，有利推升集團毛利率水平。

拓自有品牌 推升毛利率

總括來說，內地經濟增長放緩，提振內需成為關鍵政策方向，加上防疫措施退場，水果消費市道按年對比要維持升勢應不是難事。截至上周四止，百果園公開發售部分錄得超額2.56倍，屬同期招股新股中較佳，僅次於集資額不足1億元的望塵科技（2458）。

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