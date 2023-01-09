阿里巴巴重申：在螞蟻股權不變

稱螞蟻股東投票權更分散

阿里巴巴通告指出，相關變動主要包括，合計持有螞蟻集團50%以上股權和投票權的兩個主要股東杭州君瀚和杭州君澳，其股東馬雲與其他股東將終止一份協議。根據該協議，馬雲之前可控制君瀚和君澳行使螞蟻集團股東權利決議的通過。

在各方經濟利益不受影響的情况下，變化後螞蟻集團股東所持有的投票權將更為分散並與其經濟利益更為一致。上述變化後，馬雲將不再控制君瀚和君澳持有的螞蟻集團多數投票權。阿里巴巴在螞蟻集團的股權保持不變，阿里巴巴或任何其他股東均不控制螞蟻集團。

分析相信，馬雲放棄螞蟻控制股是為了未來重啟上市鋪路。在消息周六公布前，阿里巴巴美股ADS（美：BABA）上周五已跟隨美科網股顯著做好，收報107.4美元，折合港股約104.7港元，較本港上周五收報101.6元再升約3%。

馬雲同失恒生電子實際控制權

此外，A股上市的恒生電子（滬：600570）公布，實際控制人權益發生變動，馬雲不再為實際控制人。螞蟻集團持有恒生集團100%的股權，恒生集團持有恒生電子總股本的20.72%，為恒生電子的控股股東。