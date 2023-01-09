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港息回復低水 銀行紛降中長期定存利率

【明報專訊】農曆新年將近，但港元需求未見增加。上周五（6日）一個月港元拆息連跌14日，降至3.52厘，與同期美元拆息差距由1個月前高水1.2厘，轉為低水0.8厘。大型及中小銀行普遍相應下調中長期的定存息率。分析認為，目前拆息水平回復「正常化」，銀行對短期資金需求不大，預期拆息反彈幅度有限，1個月拆息最多或回升至4厘水平。

業界料1個月拆息或高見4厘

上周五與樓按相關的一個月拆息跌5.43點子至3.52316厘，見逾個半月新低。隔夜拆息升20.79點子至1.97988厘；3個月拆息升1.66點子至4.44655厘；6個月拆息跌10.74點子至4.90167厘；12個月拆息跌6.5點子至5.20071厘。

恒生（0011）最近調低3個月及6個月定存息率，分別由4.8厘及5厘調低至同樣4.68厘，起存額為1萬元，適用於特選客戶於網上開立。東亞（0023）亦將12個月定存息率調低，由4.9厘調低至4.7厘，3個月則調高至0.1厘至4.6厘，起存額為50萬元，適用於顯卓私人理財客戶。

臻享顧問董事總經理王良享表示，由於年結已過，銀行短期資金需求減少。加上他相信移民潮高峰已過，本港資金減少流走。同時在優才計劃及疫情放寬下，帶動人員流動，結束銀行存款結餘收縮狀態。

王良享：年結已過 短期資金需求減

最近短中期拆息回復較美元拆息低水，王良享指出，是逐漸「正常化」的現象，近一兩個月港元拆息較美元拆息高水，是在美國加息周期中的奇怪現象。他估計，港元拆息重新向上或於下次加息前夕，一個月拆息最高升回4厘水平，3個月拆息則可能升至4.7厘至4.8厘水平。

王良享續指，定存息已於去年12月見頂，不過因為美國仍未結束加息周期，息率下跌機會不大。他預期美聯儲於2月及3月分別再加息0.25厘，共0.5厘，本港最優惠利率（P）今年內亦以同樣幅度調升。他認為，由於現時活期及儲蓄存款（CASA）仍高於按揭貨款一倍以上，港息沒有太多誘因顯著上調。