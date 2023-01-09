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農作物廢料變身生物煤 冀減少煤炭使用量

【明報專訊】雖然煤的開採和燃燒會產生很多污染，但由於天然氣供應緊張，根據國際能源署（IEA）2021年底的預測，在2022至2024年間，全球每年煤炭需求量高達80億噸，超過2013年的歷史紀錄。有港商提出，將沒有用途的農作物廢料製成環保燃料，希望將它與煤混合燃燒，來逐漸減少後者的使用量。

明報記者 薛偉傑 攝影 賴俊傑

常森再生能源有限公司（SSGE Bio-Energy）董事總經理楊靖民、銷售部董事鄺俊衡表示，公司成立於2012年，專門研究「生物質」燃料。初期曾經考慮製造木質顆粒燃料，但發覺，從建築地盤收集到的廢棄木材數量有限；若特別種植和砍伐樹木來製造木質顆粒燃料，等於額外增加二氧化碳排放量，外國買家不會接受。於是，改為回收沒有用途的農作物廢料，例如穀殼、花生殼、蔗渣、粟米莖、豆梗等，經過自行研究的烘焙技術處理後，製成稱為「生物煤」（AGRI BioCoal）的生物質燃料。

表面疏水 浸水兩小時仍可燃燒

他們表示，沒經過烘焙技術處理的農作物廢料顆粒不防水，一旦被水浸濕後，很難燃燒；該公司的生物煤經過烘焙處理後，表面具有疏水作用，即使浸在水中兩小時後也可輕易燃燒；由於煉鋼廠和發電廠儲存煤碳的地方往往是露天的，這點非常重要。

其次，在儲存期間，沒經過烘焙處理的農作物廢料顆粒會因發酵，釋放出熱量及溫室效應相當於二氧化碳26倍的甲烷，甚至因而自行燃燒，損失一部分；該公司的生物煤經過烘焙處理後，沒有這個問題。

第三，沒有經過烘焙技術處理的農作物廢料顆粒每公斤燃燒產生的熱量3000多至4200kcal。該公司的生物煤會在烘焙處理時抽走一些低能量和具揮發性的物質，所以之後每公斤燃燒產生的熱量約4800至5000kcal，相當於優質的煤（每公斤煤燃燒產生的熱量，大約介乎2800至5500kcal）。

緬甸回收農廢 製生物煤銷歐洲

總括來說，該公司的生物煤方便運輸和儲存，更適合工業用途。此外，其生物煤可以和煤一起磨成粉末混合燃燒，這非常重要，因為要在短時間內完全取代燒煤，是不可行的。至於其生物煤燃燒時產生的二氧化碳排放量與天然氣相若。因為這是由農作物廢料製成，好像其他生物質燃料般，被視為碳中和的燃料。

該公司去年11月開始在緬甸回收農作物廢料，以生產生物煤，出售給一家歐洲公司，再包裝成零售的燃料，賣給歐洲家庭，用於室內壁爐燃燒取暖。現時該公司的緬甸廠房聘用了約1000名工人負責生產，另外約1000名工人專門在周邊約4萬平方公里面積內約5000條農村的農場收集農作物廢料，先運到600多個暫存點，再運回廠房。為了減少碳排放，短距離運輸會盡量用牛車，長距離則租船透過內河運輸。

目標：代替煤售予煉鋼廠發電廠

該公司的真正目標，是想將生物煤賣給煉鋼廠和發電廠，以代替一部分煤。但由於現時每年產能最多只有30萬噸（以3班制計算），對於煉鋼廠和發電廠來說規模仍然太小，暫時未能成事。

由研發到設廠，常森再生能源有限公司累積投資已近1億美元，還未計工資。該公司希望借助融資，令每年產能大增至300萬噸，達到向煉鋼廠或發電廠供貨的門檻。早前曾經參加「國際環保博覽」，又和日本公司商討合作。

[新經濟新天地]