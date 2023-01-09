生物質燃料屬植物碳循環 被視可再生碳中和

光合作用將大氣中的碳轉化成植物的一部分，而植物在死亡後，它內含的碳又會以二氧化碳或甲烷的形式回到大氣中。由於這個循環的時間較短和可以不斷重複，所以生物質燃料一般都被視為可再生及碳中和（除了收集、運輸或製造過程中產生的碳排放）。

東南亞農作物廢料多數浪費掉

雖然煤炭、石油和天然氣等化石燃料原本也是來自物質轉化，但因為它們所含的碳已經離開碳循環很久而穩定地存在，燃燒它們會額外排放二氧化碳到大氣中，所以它們不算是生物質燃料。同樣地，若特別種植和砍伐樹木來製造木質顆粒燃料，會額外增加二氧化碳排放量，也不被視為碳中和。

常森再生能源董事總經理楊靖民、銷售部董事鄺俊衡指出，東南亞很多農場經常會用火燒掉農作物廢料，或者倒進河流，是浪費了資源，又沒有經濟收益。該公司只會回收沒有用途、連用作禽畜飼料也不適合的農作物廢料，例如穀殼、花生殼、蔗渣、粟米莖等，來製成其生物煤，絕不會和人類或動物的食物鏈競爭。

這既可以代農民處理掉農作物廢料，同時又為他們帶來額外收入。反正任由農作物廢料腐爛，其含有的碳也會以二氧化碳或甲烷的形式回到大氣中，將之製成生物煤沒有額外增加碳排放。相對於從建築地盤回收廢棄木材，農作物廢料的數量也更多和更穩定，更加適合和煤混合燃燒。

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