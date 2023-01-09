許健生：2023年十大前沿科技初探（下）

5）能源互聯網Energy Internet

能源互聯網可理解是綜合運用先進的電力電子技術、信息技術和智能管理技術，將大量由分佈式能量採集裝置、分佈式能量儲存裝置和各種類型負載構成的新型電力網絡節點互聯起來，以實現能量雙向流動的能量對等交換與共享網絡。

從政府管理者角度，能源互聯網是兼容傳統電網的，可以有效地利用分佈式可再生能源滿足用户多樣化電力需求；從運營者角度，能源互聯網是能夠與消費者互動的、存在競爭的一個能源消費市場，只有提高能源服務質量，才能贏得市場競爭；從消費者角度，能源互聯網不僅具備傳統電網所具備的供電功能，還為各類消費者提供了一個公共的能源交換與共享平台。

6）Web3.0

隨着區塊鏈的成熟、平台化經濟與用戶價值的落差，加上大流行的關係改變了用戶習慣，生活及工作上更依賴互聯網。不過Web3.0是一個早產的嬰兒，事關不論頂層政策與底層技術、硬件與軟件，Web3.0還要一段時間才會趨向成熟。

Web3.0其實涵蓋多種的新興數碼科技及應用場景，包括區化鏈、元宇宙、NFT、虛擬人、人工智能、腦機界面（BCI）、數字孿生、DeFi、GameFi、SocialFi 、DAO、DApp、X2Earn等，是一個集成技術的概念，由用戶和建設者共同擁有的互聯網，具有資產上鏈及可編程、可組合的特點。

7）機械人

機械人從電影走進現實，特別這一兩年大家在商場或餐廳都不時見到一些服務式機械人出現，他們主要是做一些重複性的工作；例如消毒、送餐等等。隨着技術水平提升，機械人將會發展到不同的產業上應用，例如調酒師機械人、接待員機械人，甚至可以照顧家中小童及老人家的家傭機械人。

雖然機械人能夠代替人類處理很多不同的工作，有些甚至發展為軍事用途的格鬥式機械人 （Combat Robot） 。很多人都開始懷疑機械人加上人工智能發展，會否出現像電影未來戰士Terminator這樣對人類造成威脅的機械人？筆者認為科技是中立的，危險與否是在乎背後開發這個技術的團隊其理念與目的。

虛擬數字人漸成生活一部分

8）虛擬數字人

隨着人工智能、虛擬現實等技術的發展，虛擬數字人漸漸成為生活的一部分。好像日本人氣vtuber Gawr Gura，其YouTube頻道已超過400萬粉絲。虛擬數字人已在企業服務、影視動畫、文化傳媒等領域得到廣泛應用。iiMedia Research《2022-2023年中國虛擬人行業深度研究及投資價值分析報告》稱，2021年中國虛擬人帶動產業市場規模和核心市場規模分別為1074.9億元和62.2億元，預計2025年分別達到6402.7億元和480.6億元，增長勢頭強勁。

9）虛擬辦公室

韓國一間遊戲開發商Com2us在2022年下半年，讓公司共2,500名員工進入特別打造的虛擬辦公空間Com2Vers工作，成為首波「到元宇宙上班」的案例。

2022年全球未來勞動力研究發現，將近一半（46%）的Z世代職員認為元宇宙將成為他們未來工作的一部分。

2023年，可能有愈來愈多組織會感受到元宇宙的影響。同時，在疫情期間用戶暴增的Zoom，目前正在推出會議室和白板等功能。今年，我們有些人可能會戴上耳機與VR頭盔，參與更具沉浸感的虛擬會議、培訓課程和銷售宣傳。

10）產業安全

隨着「虛實融合」的深入發展，數字技術的在各行業中廣泛應用，引發了潛在的新型基礎設施安全、數據安全、數字產業鏈安全、網絡安全等一系列安全問題，面對挑戰，一體化防護和一站式數據治理、零信任安全體系、網絡威脅情報、Ethical人工智能、大數據、隱私技術等技術及理念驅動解决新型安全問題的新思路、新方法和新路徑。

香港電腦商會主席元宇宙產業聯盟召集人

（本網發表的文章若提出批評，旨在指出相關制度、政策或措施存在錯誤或缺點，目的是促使矯正或消除這些錯誤或缺點，循合法途徑予以改善，絕無意圖煽動他人對政府或其他社群產生憎恨、不滿或敵意。）

[許健生 前沿科技]