染疫取消行程 有旅保最多賠5萬

明報記者 劉敬華

若不幸於出發前數日確診新冠，被迫取消旅程固然掃興，更不幸的是，已預付的酒店及機票等開支或付諸流水，尤其是一家大細出行，預付開支可逾萬元，因此選擇旅保時宜留意因確診新冠而取消行程的保障。是次比較6家保險公司的旅遊保險計劃，也提供因確診而取消行程的保障，保障範圍大多為賠償已預先支付並無法取回的交通費及住宿費，當中以安盛「卓越」豐盛優遊樂優悅計劃、藍十字智在遊尊尚計劃、MSIG iTravel Plus單次旅程-計劃A，以及匯豐旅遊萬全保單次旅程環球標準計劃的賠償額較高，均可達5萬元。

個別旅保醫療保障高達500萬

個別旅保，例如安聯旅遊保險單次旅遊保的旅程取消保障，涵蓋里數和其他積分兌換的機票，即假如受保人是以飛行里數、航空積分或會員卡積分兌換機票、火車票或船票，因染上新冠而取消行程，也可獲得賠償，賠償金額按該次行程時數計算，如一次飛行或航行時數達2小時59分鐘，賠償金額為500元。

順利出發後，旅程中仍有「中招」風險，由於港人入住海外醫院所支付的是非本地居民收費，收費會較高，使旅保計劃提供的醫療保障變得更重要。現時市面上大部分旅遊保險的醫療保障，均保障旅程期間感染疾病和意外受傷引起的醫療、手術及住院費用，當中亦已涵蓋新冠確診治療費用。

留意可否延長保險期

是次比較6家保險公司，均保障旅程期間因確診新冠引致的醫療、手術和住院之合資格醫療費用。若僅比較各計劃醫療保障總額，目前以匯豐旅遊萬全保單次旅程環球標準計劃的保障額最高，可高達500萬元，其他計劃的醫療保障最高賠償額介乎50萬元至200萬元，當然各計劃醫療保障總額的差距，亦涉保費多寡的因素，因比較醫療保障額時要同時比較保費。

除醫療保障額外，還要留意旅遊保險計劃是否可延長保單的保險期，基於在海外確診新冠後的治療時間有可能超過原定的旅遊日數，倘若計劃保障日數不可延長，超過保險期的醫療費用便需自行承擔。如安盛「卓越」豐盛優遊樂、蘇黎世「易起行」、匯豐旅遊萬全保單次旅程保險計劃，也提供免費自動延長保險期的保障，最多可延長10天，MSIG iTravel Plus單次旅程計劃，則會因應保單中行程延誤及行程更改兩個保障項目中所訂明之原因，而自動延長保障期限，最長可達14天，藍十字智在遊更可因不能避免的延誤而自動延長保障期至21天。

疫情期間不少國家的經濟活動停擺，疫後失業率上升，再加上近期不少海外地區經濟受高通脹衝擊，經濟欠佳下罪案或增加，如憂慮行李、錢包、信用卡及旅遊證件被盜，選擇旅遊保險時宜比較計劃的行李、財物、錢財，以及旅遊證件等項目的保障金額上限。以行李及個人財物保障為例，其中以安聯旅遊保險單次旅遊金計劃的保障額較高，最高賠償額可達2.5萬元，該計劃並另設流動設備被盜竊保障，最高賠償額為5000元。

比較保障額的同時，要留意是否有自負額，以MSIG iTravel Plus單次旅程-計劃A為例，該保險提供的個人金錢、證件及額外住宿開支總保障額可高達1萬元，設自負額200元，同時要留意最高分項賠償額，如此項保障中可獲賠償於旅程期間直接因盜竊、搶劫或爆竊，而遺失之現金或旅行支票的最高賠償額為3000元。

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