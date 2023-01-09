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林嘉文：美元兌日圓超賣 料企132至135

【明報專訊】踏入2023年，筆者在此祝願各位讀者新年進步、身體健康，投資旅途一路順風！自12月中旬以來，美元兌日圓一直走勢波動。日本央行意外地宣布擴大其收益率曲線控制政策的波幅區間，引發匯價顯著下跌，同時亦刺激日本政府債券收益率大幅上升。雖然筆者早前曾分享日本央行有機會在今年調整上述政策，但時間上的確較筆者預計的來得早。

短線而言，未來1至3個月，美元兌日圓預計大致保持於132至135之間區間發展，原因主要在於三方面。

日央行或重申寬鬆立場

首先，日本央行行長黑田東彥多次強調去年12月調整收益率曲線控制政策屬於一次性的舉措，旨在改善債券市場的整體運作。在1月18日的會議上，筆者預料日本央行將重申採取寬鬆政策的立場，有關措辭亦可望為市場對央行政策快速轉向的預期降溫。

事實上，日本央行過去幾周正正增加了債券購買操作的規模。另外，美日10年期政府債券收益率的差距，過去兩年來一直是美元兌日圓上漲的關鍵驅動因素，現時相比起該收益率差來說，近日美元兌日圓或已過度下跌，尤其是筆者本身亦預期短線美國政府債券收益率仍有上升空間。

最後，從技術角度來看，美元兌日圓亦開始出現超賣情况，意味匯價後市出現一段時間整固的機會亦有所上升。技術水平來看，筆者相信 134.65和137.30分別會是下一個關鍵阻力位。

渣打香港財富管理高級投資策略師

（本網發表的文章若提出批評，旨在指出相關制度、政策或措施存在錯誤或缺點，目的是促使矯正或消除這些錯誤或缺點，循合法途徑予以改善，絕無意圖煽動他人對政府或其他社群產生憎恨、不滿或敵意。）

[林嘉文 匯市前瞻]