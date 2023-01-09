moneymonday
指數/外匯
明報APP
主頁
報章內容
財經 即時財經新聞 新股 港股數據庫 AH股差價 轉強轉弱股 沽空偏離度 成交急增表
地產 即時地產新聞 睇樓手冊 海外置業錦囊
專家觀點
個人理財 活在灣區 基金特區 退休綢繆 理財信箱 幫你格價 強積金
營商智慧 企業天地 創科新經濟 行銷新意思 企業營商 數碼營銷 卓越財經大獎

報章內容

王良享：儲局鷹派堅持受考驗

【明報專訊】上周筆者在此指出，美國10年期國債孳息率在中國放寬大部分防疫措施後，反彈至3.9厘純粹是「膝蓋反應」（Knee-jerk reaction），不可靠；市場誤解中國復常會推高美國通脹之餘，美國經濟下行傾向將難以支持債息上升。上周五美國公布去年12月份就業報告，雖然失業率回落至3.5%，但平均時薪按月只上升0.3%，按年升幅更創下16個月最低升幅的4.6%。此外，美國全國供應恊會（ISM）非製造業採購經理指數更大跌6.9點，至49.6的31個月低點，美國10年期債息於兩個數據公布後下跌至3.56厘，比上周低0.33厘。

當去年第一及第二季度的美國國內生產總值分別下跌1.6%及0.6%時，美國ISM非製造業採購指數從年初的59.9下跌至年中的55.3，但仍然舒適地高於盛衰分界線的50以上。相比之下，12月份指數的49.6的含金量高，具備預示美國經濟又再接近衰退邊緣。受以上兩項數據影響，今年12月份聯邦基金利率期貨急升18個基點至95.445，反映市場預期美國聯儲局在上半年加息到4.75厘至5厘後，極可能在第四季就要開始減息。

下半年或減息 明年料停縮表

上周中聯儲局的12月議息結果中說明，聯儲局正在避免市場過早出現關於儲局會放棄壓抑通脹的誤解，同時再次強調今年內不會減息。聯儲局與市場角力已經半年有多，其不斷只強調就業市場強勁的說法很快就必須修正。

在高增值行業如高科技企業及金融業已經大幅裁員的今天，聯儲局應該快要搬龍門，筆者保持聯儲局只會再加息0.5厘的預期，而於下半年減息，並於明年停止縮表。

去年全年美股的下跌明顯是受到利率急升的影響，美國10年期通脹掛鈎債券的孳息率，從2021年底低位的負1.24厘反彈至10月底的1.84厘，升幅達3.08厘；美股的風險溢價則從2021年的9%急跌至2022年的2%，其後標普500指數隨10年期實際利率回跌至1.1厘，而從低位反彈13.8%至12月初的4080點。

當然，12月份美國10年期國庫債券又再強勁反彈0.6厘，導致標普500指數回吐6.7%。基於聯儲局愈來愈接近利率中性化的表現，市場將會開始比較注重盈利增長。

中港股市有望跑贏美股

以標普500指數為例，2022年的每股盈利約為219.8美元，而今年盈利增長為3%，則今年每股盈利為226.4美元。假設聯儲局於上半年加息0.5厘而於下半年減息0.25厘，上半年標普500指數的預期市盈率可回落至16倍，即標普500指數約於3622點見底；下半年標普500預期市盈率隨美國減息回升至18.5倍，則年底標普500指數可反彈至4188點。

隨着疫後經濟復蘇，中國股市的風險溢價今年內應可回升至5%，高於標普500的3%，而波動率則低於美股；兩者皆支持中、港股市跑贏美股。

臻享顧問

（本網發表的文章若提出批評，旨在指出相關制度、政策或措施存在錯誤或缺點，目的是促使矯正或消除這些錯誤或缺點，循合法途徑予以改善，絕無意圖煽動他人對政府或其他社群產生憎恨、不滿或敵意。）

[王良享 政經良謀]