何啟聰：好友續力撐 友邦購21681

友邦保險（1299）旗下友邦人壽，被中銀保監通報償付能力數據不實，雖然友邦指去年第三季度已完成整改，不過友邦上周五低位曾挫近3%，收市跌約1%，暫守88元水平，短線觀望重上90元關口的機會。

友邦高位回軟，吸引好友趁跌入場，但由於股價仍處於高位，資金暫考慮輕微價外認購證作較保守部署。看好或可考慮友邦認購證（21681），行使價95.05元，2023年12月到期，實際槓桿約4.3倍。看淡或可留意低面值友邦認沽證（20572），行使價74.95元，2023年3月到期，實際槓桿約9.4倍。

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瑞信香港認股證及牛熊證銷售主管

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[何啟聰]