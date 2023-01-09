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何啟聰：好友續力撐 友邦購21681

標籤：何啟聰

【明報專訊】港股四連升後，恒指上周五反覆整固，高位雖然曾升逾200點，逼近21,300點水平，但及後反覆回軟，低位曾跌近200點，收市跌約60點，失守兩萬一關口，短線或傾向在現水平略作整固。向上觀望上試21,500點的機會，兩萬關或已重建支持。

友邦保險（1299）旗下友邦人壽，被中銀保監通報償付能力數據不實，雖然友邦指去年第三季度已完成整改，不過友邦上周五低位曾挫近3%，收市跌約1%，暫守88元水平，短線觀望重上90元關口的機會。

友邦高位回軟，吸引好友趁跌入場，但由於股價仍處於高位，資金暫考慮輕微價外認購證作較保守部署。看好或可考慮友邦認購證（21681），行使價95.05元，2023年12月到期，實際槓桿約4.3倍。看淡或可留意低面值友邦認沽證（20572），行使價74.95元，2023年3月到期，實際槓桿約9.4倍。

（免責聲明：筆者為瑞士信貸(香港)有限公司的代表及證監會持牌人，並無持有相關上市公司的任何財務權益。本文內容不構成要約、建議或促使任何人士提呈買賣或認購任何證券。結構性產品價格可升可跌，投資者或會蒙受全盤損失。結構性產品並無抵押品。如發行人無力償債或違約，投資者可能無法收回部份或全部應收款項。牛熊證備強制贖回機制而可能被提早終止， R類牛熊證之剩餘價值可能為零。過往表現並不反映將來表現。投資者應瞭解風險，並諮詢專業顧問及查閱有關上市文件。瑞信之聯屬公司為結構性產品之流通量提供者，亦可能是唯一報價者。）

瑞信香港認股證及牛熊證銷售主管

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[何啟聰]