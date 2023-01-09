瑞銀亞洲：開局破位上升 匯控購25739

個股方面，ATM個別發展，多隻傳統藍籌股表現硬淨，港交所（0388）、匯控（0005）、騰訊（0700）及阿里巴巴（9988）等，午後大市轉跌下卻仍維持升幅。港交所1個月累積升幅達一成，自10月尾低位反彈逾七成，上周四起連續兩天留意到有資金流入淡倉，如投資者認為升幅累積已深，想趁高做淡可留意港交熊證（66574），收回價415元，2024年1月到期，有效槓桿約7.5倍。或可用認沽證部署，可留意港交認沽（11446），行使價285.68元，2023年6月到期，有效槓桿約6倍。

銀行股走強，匯控今年開局升穿250天線後呈直線上升，曾升穿8月高位52.6元。如看好匯控，可留意匯控認購（25739），行使價54.88元，2023年4月到期，有效槓桿約11倍。

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