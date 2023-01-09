moneymonday
指數/外匯
明報APP
主頁
報章內容
財經 即時財經新聞 新股 港股數據庫 AH股差價 轉強轉弱股 沽空偏離度 成交急增表
地產 即時地產新聞 睇樓手冊 海外置業錦囊
專家觀點
個人理財 活在灣區 基金特區 退休綢繆 理財信箱 幫你格價 強積金
營商智慧 企業天地 創科新經濟 行銷新意思 企業營商 數碼營銷 卓越財經大獎

報章內容

摩根大通亞洲：美科技股受壓 納指沽10712

【明報專訊】多名聯儲局官員上周發表「鷹派」言論，市場憂慮美國仍有一定加息空間，美股三大指數踏入2023年走勢反覆，當中對息口走勢相對敏感的納指100較為弱勢，早前一度重上萬一點關口未能企穩，短線或觀望去年低位約10500點附近能否再覓支持。除利率走向外，大型科技股本身亦各受基本因素困擾，如蘋果近日因產品需求疲弱等消息影響，股價已早於納指跌穿去年低點；另一重磅股Tesla則因交付量未如理想，股價持續受壓，由12月高位約200美元跌至上周初低位104.64美元，跌幅有近48%。

如投資者持有這些大型科技股，想對冲股價下行風險，可留意納指認沽證，當中可參考納指沽（10712），行使價9,950點，實際槓桿約6倍，2023年6月16日到期，適合作中線對冲部署。相反，如認為納指現水平值博，則可考慮納指購（10700），行使價12,850點，實際槓桿11.4倍，2023年6月16日到期。

（本資料所述之結構性產品並無抵押品。如發行人或擔保人無力償債或違約，投資者可能無法收回部份或全部應收款項。本資料由摩根大通證券（亞太）有限公司（「摩根大通」）編製，僅供參考，並不構成任何要約、建議、提呈出售或招攬購買任何上述產品。結構性產品之價格可急升也可急跌，投資者或會損失所有投資。界內證自2019年7月起新推出市場，並無在聯交所上市的類似產品可供比較。過往表現並不代表將來的表現，投資者應為自己作風險評估，並在需要時諮詢專業意見，及細閱上市檔內全部詳情。請於jpmhkwarrants.com/disclaimer 詳閱完整的免責聲明。）

（本網發表的文章若提出批評，旨在指出相關制度、政策或措施存在錯誤或缺點，目的是促使矯正或消除這些錯誤或缺點，循合法途徑予以改善，絕無意圖煽動他人對政府或其他社群產生憎恨、不滿或敵意。）

[摩根大通亞洲上市衍生產品銷售部]