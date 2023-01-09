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陳永傑：大手加息 美樓升幅放緩

標籤：陳永傑

【明報專訊】去年美國聯儲局大手加息，沉重打擊全球樓市、股市，弱勢的香港樓市下跌15%難以避免，但強如美國上升中的樓市，升幅亦大打折扣。

聯儲局去年重手加息，年中開始每次加息達到0.75厘，4次加息合共加息3厘，令全球股市及樓市等投資市場及經濟難以承受。香港中原城市領先指數去年出現比較明顯的15%跌幅，但與其他投資市場相比，港樓經已不算太失禮，未成為跌得最慘烈一批。房屋特性是可以居住，供樓當交租，除非業主需要即時賣樓套現，否則可以將樓價下跌擱置一旁暫且不理。

近兩年美國樓市可謂表現強勁，許多投資市場走勢乏力，美樓卻甚為堅挺，迭創歷史新高。儘管去年聯儲局大手加息，美樓依然走勢強勁，戰績比較一般投資市場為佳，保持一定升勢。

去年中開始聯儲局連續4次加息0.75厘，美樓亦不得不低頭，結束長達兩年的雙位數升幅，去年10月份樓價按年升幅返回單位數增長。以前年底開始計算，截至去年10月份，美樓升幅為6%以上；與前年10月份相比的一年，升幅仍有9%以上，在投資市場中成績不俗。

美國連續4次加息0.75厘的影響應未完全結束，美樓升幅可能會進一步收窄。筆者預計，美樓在2022年仍有溫和升幅，走勢硬朗。這反映住屋物業市場的抗跌能力不差，至於其他地方的樓市，表現亦不算太壞，而香港樓市下跌15%，是有更多的原因，跌幅才比較大。

其他投資市場，去年跌幅超過15%的為數亦不少。所有投資市場都有升跌，參與投資，就避不過升跌。

中原地產亞太區住宅部總裁

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[陳永傑]