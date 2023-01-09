廖偉強：移居來港人才 勢成新動力

筆者一直認為，決定人一生的因素，包括命、運、風水、陰德及讀書，五項缺一不可。命雖然是與生俱來，但只要不認命，即是個人的心態夠強，就可以將自己的命數扭轉；運除了代表運氣之外，大家可能也聽過愈勤力愈幸運、天道酬勤，即是愈肯付出更多，機會同樣會多，運氣亦自然會來。

至於風水即是磁場或者環境，侷促感令人心煩氣躁，空間感令人豁然開朗；與人交往亦一樣，「近朱者赤，近墨者黑」，靠近消極的人，自然容易受影響，機會亦減少；靠近積極的人，自己也漸漸變得積極，機會亦會隨之增加。陰德則是因果的關係，經常做壞事，經常偷呃拐騙，一定有報應；相反，助人為快樂之本，「蝕底」即是「着數」，好事自然來。至於讀書就是修身、是學習知識，擴闊視野；修身之後，就可以齊家、治國、平天下。

香港的「高端人才輸入計劃」已經全面展開，這批能夠移民到香港的中國高端份子，可填補之前流失了的人才，同時亦為香港提供更多不同的人才類別。這批高端人才源源不絕，對香港房地產絕對會起積極作用，其重要性堪比2003年內地開放自由行，令香港連續20年經濟及樓市持續活躍；不妨拭目以待，看看這次能為香港經濟及樓市帶來多大推動力。

利嘉閣地產總裁

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[廖偉強]