馬泰陽：通關促北水南調 利樓市

去年樓市受疫情嚴重打擊，一二手交投均創有紀錄以來的新低。一手方面，2022年錄近9180宗一手住宅註冊，較2022年的16650宗減少約45%，創自2013年一手銷售條例後的新低；而二手方面，2022年錄36974宗二手住宅註冊，較2021年的60332宗減少約38.7%，創自1996年有紀錄新低。

本港經濟及社會正步向復常之路，有不少發展商均推出貨尾單位「試水溫」；預料通關將有效刺激「北水南調」，而資金將加快流入樓市，有效帶動豪宅市道，資金將續追捧優質豪宅。預料發展商將重啟推盤步伐，屆時有望引發積壓多時的購買力釋放，雖然短期有機會凍結部分地區二手購買力，不過一手帶動市場氣氛升溫，二手亦將受惠寶。

過去3年因疫情影響，本港經濟及樓市一直靠「內需」支撐，但隨着內地與本港正式通關，有望帶動本港零售市道，經濟將逐漸復蘇。內地資金將成為帶動本港經濟及樓市的「火車頭」，並有望將積存多時的購買力釋放，帶領市場重回正常，以及踏入升軌，在樓價將追落後的情况下，仍然猶豫的準買家，必須加快作出決定，因市場普遍預期今次通關將會令樓價顯著回升。

香港置業行政總裁

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[馬泰陽]