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陳智鑾：退休人士投資須注重流動性

【明報專訊】讀者Flora來信：

本人今年60歲，有一個自住物業，將於5年內退休，現時有投資100萬元，現金300萬元，最近見有退休歌手投資失利，失去大部分本金，害怕自己退休後理財不善，希望請教理財方法。

筆者回覆：

首先，先稱讚一下Flora，已有一個自住物業，因為「住」將會是退休生活一個很重要的元素，退休後有一個固定而且宜居的住所，將會大大提高退休生活的質素。隨着年紀增長，行動不便會是其中一個常見問題，而部分物業如唐樓，沒有電梯，又或者部分物業位置偏遠，造成日常出入不方便，影響退休後的社交生活。一個宜居的單位，出入方便，對退休人士的身心都有正面裨益。另外，無論物業是否自置亦要留意，將來能否長期使用，若物業遇有被收回或被收購的風險，每隔一段時間要花心神搬遷，隨着年紀增長，對退休人士絕不是簡單的任務。至於理財方面，退休人士一般已經沒有新的收入來源，由以往的財富積累變為以支出為主，所以最優先的原則就是保護資產，但並不等於不做任何投資行為，更不代表要犧牲本來的生活習慣來遷就支出。作為投資的基石，退休人士要明白每一項投資的風險，從而作出最佳的選擇。當然，投資是十分過人化的，如果從未作出投資的退休人士，所選擇的投資風險自然不能太高，然而，如果有豐富的投資經驗退休人士，稍微有一點進取亦可，不過，隨着年齡增長，整個組合的投資風險應慢慢降低，以達至剛才提到保護資產的目的。當然，關於風險要再詳細的分類，還有很多因素要考慮，這裏只能一個籠統的解釋。

要保護資產 投資勿涉太高風險

不過，若像該名退休歌手一樣，投入大部分本金投資細價股，靠消息去期望升幾倍，其原則與賭博分別不大，這就可免則免了。如果是不確定性高，投機味重的投資，你應該投入的資金就要盡量減少，就算別人告訴你，該項投資的有機會有幾十倍，甚至幾百倍回報也好，你都不能全部資金投進去，因為有可能損失全部的投資，所以最好不參與，但你如果想參與，請好好控制注碼，而且有心理準備面對隨時全部損失。

流動性亦十分重要，試想想，即使你的投資組合回報一直十分理想，但所有的資金10年內都不能變現，如果要用錢的時候怎麼辦？尤其退休人士再獲取資金的方式有限，但是突發需要資金的情况並不罕見，如果全部資金的流動性都十分低，將會有可能影響退休生活，所以在建構投資組合時，最好兼顧相關投資項目的流動性。當然，有部分產品可以透過槓桿，來套取部分資金，在適當時使用亦可。

隨年齡增長降組合投資風險

綜合而言，退休人士的理財規劃與在職的朋友有一定的分別，先需做好準備，就能安心享受退休生活。當然，實際的資產如何配置，每個朋友都有不同，如果你想知道更多，就要向相關專家諮詢了。

物業理財專家信達興業董事

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[陳智鑾 理財信箱]