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澳門旅客大增 濠賭股全線升

【明報專訊】中港、港澳自周日起落實通關，當中澳門免檢測證明入境首日有近4萬人入境，加上大行花旗發表報告指，看好澳門今年首8日的賭收高達21億澳門元，刺激濠賭股全線上升，個別股份如新濠國際（0200）更大升8.9%。反之與中港通關概念相關的零售股及餐飲股普遍回軟，普遍跌逾2%。

首8天日均賭收高逾倍

澳門旅遊局最新數據顯示，1月8日首日免檢入境，錄得訪澳遊客多達39,606人次入境，近乎2022年最高單日的4.1萬人次水平，亦較2022年日均上升153.5%。內地旅客佔32,860人次，較去年日均增加134.9%。香港旅客錄得5630人次，較去年日均大升298.6%。由於將舉行連串新春節慶盛事活動，該局預計旅客數字將持續上揚。

花旗的報告更指出，澳門今年1月首8天的博彩收入增至21億澳門元，相當於日均2.63億澳門元。這相比2022年12月日均的賭收1.12億澳門元高出逾1.5倍。該行相信，這主要反映訪澳旅客在新年期間增加，加上往返港澳的防疫及檢測限制放寬，並令人流逐步增加所致。不過，在考慮到在農曆新年前會出現季節性例淡的情况，因此該行擬維持1月份賭收全月在40億澳門元水平，暫時不會調整賭收預測。評級機構惠譽進一步稱，由於旅遊市場復蘇仍然存在風險，因此澳門博彩（0880）要實現去槓桿需時，並確定該股長期外幣發行人違約BB-評級。隨着上葡京營運提升，澳博有望進一步去槓桿。

港零售餐飲股普遍受壓

濠賭股昨日普遍上升，就算美高梅（2282）升幅最小，也有3.1%升幅。不過一水之隔的香港方面，與通關概念相關的零售股及餐飲股普遍受壓。珠寶股及化妝品零售商如周大福（1929）及莎莎（0178），股價普遍跌逾2%；餐飲如翠華（1314）、龍皇（8493）更跌逾2%。只有少數零售、餐飲股如佐丹奴（0709）及譚仔國際（2217）成為逆市奇葩，前者升8.5%，後者升2.9%。